ЛАД написав:Всё равно не понял. Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?
Тому що повинні були здати після закінчення стрільб, але не здали. Ви ж не попередили нікого, що не здасте вчасно зброю, а підете відпочивати? Якщо б, наприклад, авто в автопарк не повернули вчасно, теж був би переполох. Бо визначено, що на 21.00 всі авто в автопарку повинні бути.
ЛАД написав:Всё равно не понял. Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?
Тому що повинні були здати після закінчення стрільб, але не здали. Ви ж не попередили нікого, що не здасте вчасно зброю, а підете відпочивати? Якщо б, наприклад, авто в автопарк не повернули вчасно, теж був би переполох. Бо визначено, що на 21.00 всі авто в автопарку повинні бути.
Это были не стрельбы, а многодневные окружные учения, но не суть. Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже? Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.
Shaman написав:все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...
зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
Удень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. ... За його словами, в пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку, з них 87 – потребували сторонньої допомоги. Артюх зазначив, що наразі триває евакуація людей в інші заклади. ... ДОПОВНЕНО О 18:10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що частково зруйновані технічний та п’ятий поверхи пансіонату. З будівлі евакуйовано 147 осіб.
Людей під завалами немає. Загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення.
Shaman написав:все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...
зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
Я так розумію, ви за беззаконня?
неправильно розумієте, я якраз за виконання законів
щоб всі оновили свої дані, як мінімум. може обговоримо, чому багато хто проігнорував це?
ЛАД написав:Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже? Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.
Як мінімум, попередити. А ваш начальник вже сам прийняв рішення дозволити чи ні. Але відмова не була б на підставі, що образно ВСП (МО) забороняє таке зробити.
Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди. Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні. Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.
→ 22 танки Leopard 1A5 із запчастинами в рамках німецько-датської програми; → 22 машини із захистом від мін і засідок (MRAP); → п'ять багатоцільових гусеничних машин Bandvagn 206 (BV-206); → один всюдихід на гусеничному ходу Warthog; → три зенітні самохідні танки Gepard із запчастинами; → дві системи радіолокації TRML-4D для спостереження за повітряним простором; → 61 000 снарядів калібру 155 мм; → 30 розвіддронів VECTOR із запчастинами; → 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN; → 12 розвідувальних дронів SONGBIRD; → 20 надводних дронів; → шість дронів Hornet XR; → три танки-мостоукладачі Biber із запчастинами; → один інженерний танк DACHS із запчастинами; → шість танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами; → 16 РЛЗ наземного спостереження; → дві системи протиракетного самозахисту AMPS для гелікоптерів; → дві прикордонні машини; → 112 автомобілів (вантажні автомобілі, мікроавтобуси, позашляховики); → вісім вантажівок Zetros; → 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами; → 1 млн набоїв до стрілецької зброї; → 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.