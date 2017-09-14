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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 18:51
sens написав: Бетон написав:
Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
"Поганий Путін" винний , всі інші виконували накази .
Вы тоже заметили что 22 летний пацан набрался наглости сопротивления? И я вижу что консультируете его не Вы ) шансы есть )
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Додано: Чет 19 вер, 2024 18:53
andrijk777 написав:
І в розрізі таких даних всі хто заявляють що "тил не відчуває війни" напевно сильно не праві.
А хто таке казав ? давай, поіменно
І нагадую, де я писав про кордони 1991 року ? теж давай цитати
Не надашь, краще самозабанься )
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:15
Бетон написав:
Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!"
Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам.
Вот и здают нервы.
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antey1969
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19
antey1969 написав: Бетон написав:
Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!"
Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам.
Вот и здают нервы.
Как погодка в Германии ?
Дождём не смыло ?
Когда возвращаешься ? )
PS. ИЧСХ, удар по гериатрическому центру в Сумах не вызвало у тебя никаких коментариев
А вот, на сообщение от Бетона, известного своей брехнёй, ты прорефлексировал
Ты вообще медик ?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:26
detroytred написав:
Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.
Не могу понять почему, если сменился в час ночи, то сдача оружия допускается утром.
Разве само понятие "сменился" не подразумевает наличие у сменившегося карточки-заместителя ?
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tumos
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:54
tumos написав: detroytred написав:
Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.
Не могу понять почему, если сменился в час ночи, то сдача оружия допускается утром.
Разве само понятие "сменился" не подразумевает наличие у сменившегося карточки-заместителя ?
Тому що чергуєш по гарнізону в комендатурі гарнізону.
А зброю отримуєш-здаєш в своїй частині.
Тобто це абсолютно різні місця.
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detroytred
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:57
Феєрична операція з пейджерами та іншими приладами/технікою є гарним прикладом того, як можна перемагати ворога технологічно, без втрат життів військових. На жаль, у нас немає достатніх потужностей, щоб забезпечити собі такий шлях.
Цікаво, як вплинуть військові дії Ізраїлю у Ливані на нашу війну з рф? Панове, є думки?
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fler
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:09
fler написав:
Феєрична операція з пейджерами та іншими приладами/технікою є гарним прикладом того, як можна перемагати ворога технологічно
, без втрат життів військових. На жаль, у нас немає достатніх потужностей, щоб забезпечити собі такий шлях.
Ну такі іудеєм потрібно бути в голові, а не в трусах ....
fler написав:
Цікаво, як вплинуть військові дії Ізраїлю у Ливані на нашу війну з рф? Панове, є думки?
Іран буде відволікатись на Ізраїль, йому буде не до Росії
Тобто, раніше хотіли умовний Запад розтягнути на шпагат декілька війн, а розтягнули на шпагат сам Іран
Все IMHO
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pesikot
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