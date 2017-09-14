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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99549955995699579958>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:51

  sens написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут


"Поганий Путін" винний , всі інші виконували накази .

Вы тоже заметили что 22 летний пацан набрался наглости сопротивления? И я вижу что консультируете его не Вы ) шансы есть )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:53

  andrijk777 написав:І в розрізі таких даних всі хто заявляють що "тил не відчуває війни" напевно сильно не праві.

А хто таке казав ? давай, поіменно

І нагадую, де я писав про кордони 1991 року ? теж давай цитати
Не надашь, краще самозабанься )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:15

  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут

ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!"
Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам.
Вот и здают нервы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19

  antey1969 написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут

ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!"
Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам.
Вот и здают нервы.

Как погодка в Германии ?

Дождём не смыло ?

Когда возвращаешься ? )

PS. ИЧСХ, удар по гериатрическому центру в Сумах не вызвало у тебя никаких коментариев

А вот, на сообщение от Бетона, известного своей брехнёй, ты прорефлексировал

Ты вообще медик ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:26

  detroytred написав:Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.
Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.

Не могу понять почему, если сменился в час ночи, то сдача оружия допускается утром.
Разве само понятие "сменился" не подразумевает наличие у сменившегося карточки-заместителя ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:54

  tumos написав:
  detroytred написав:Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.
Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.

Не могу понять почему, если сменился в час ночи, то сдача оружия допускается утром.
Разве само понятие "сменился" не подразумевает наличие у сменившегося карточки-заместителя ?

Тому що чергуєш по гарнізону в комендатурі гарнізону.
А зброю отримуєш-здаєш в своїй частині.
Тобто це абсолютно різні місця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:57

Феєрична операція з пейджерами та іншими приладами/технікою є гарним прикладом того, як можна перемагати ворога технологічно, без втрат життів військових. На жаль, у нас немає достатніх потужностей, щоб забезпечити собі такий шлях.
Цікаво, як вплинуть військові дії Ізраїлю у Ливані на нашу війну з рф? Панове, є думки?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:09

  fler написав:Феєрична операція з пейджерами та іншими приладами/технікою є гарним прикладом того, як можна перемагати ворога технологічно, без втрат життів військових. На жаль, у нас немає достатніх потужностей, щоб забезпечити собі такий шлях.

Ну такі іудеєм потрібно бути в голові, а не в трусах ....
  fler написав:Цікаво, як вплинуть військові дії Ізраїлю у Ливані на нашу війну з рф? Панове, є думки?

Іран буде відволікатись на Ізраїль, йому буде не до Росії

Тобто, раніше хотіли умовний Запад розтягнути на шпагат декілька війн, а розтягнули на шпагат сам Іран

Все IMHO
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:19

  stm написав:
  sens написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут


"Поганий Путін" винний , всі інші виконували накази .

Вы тоже заметили что 22 летний пацан набрался наглости сопротивления? И я вижу что консультируете его не Вы ) шансы есть )

З чого таке припущення? Наш гарант взагалі не знає де цей пацан взявся , а ви тут на щось натякаєте без будь-якої надії довести. Навіть заради боксера Усика вночі РНБО скликав і рамштайн XXXL провів , відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.
Востаннє редагувалось sens в Чет 19 вер, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:20

  fler написав:Феєрична операція з пейджерами та іншими приладами/технікою є гарним прикладом того, як можна перемагати ворога технологічно, без втрат життів військових. На жаль, у нас немає достатніх потужностей, щоб забезпечити собі такий шлях.
Цікаво, як вплинуть військові дії Ізраїлю у Ливані на нашу війну з рф? Панове, є думки?

Замінують все навкруги
sens
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