Судитимуть військового посадовця та його спільників з київського ТЦК, які допомагали ухилянтам
🔹 Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця одного з підрозділів ЗСУ та його спільників, які організовували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.
🔹 Посадовець також обіймав керівну посаду у Київській міській військовій адміністрації. Він у змові з начальником терцентру комплектування одного з районів Києва та т.в.о. голови ВЛК цього ж району оформляв фіктивні документи про непридатність до служби. Послуга коштувала 10 тис. доларів з особи.
🔹 Задокументовано отримання спільниками 30 тис. доларів від трьох осіб, а також виготовлення фіктивних документів на інших військовозобов’язаних.
🔹 Фігуранти кримінального провадження підозрюються у перевищенні службових повноважень та у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
🔹 Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
"Для успіху в цій війні нам потрібна всеосяжна стратегія, і саме її пропонує президент Зеленський. І тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти й обговорити це з ним. Президент Байден із нетерпінням чекає цієї розмови", – сказав Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES, що проходила у Києві 13-14 вересня. https://tsn.ua/politika/biliy-dim-gotuy ... 59965.html З нетерпінням чекає... А через п'ять днів:
США поки не готові анонсувати нову зустріч Байдена із Зеленським у Білому домі. Цю інформацію озвучив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. В той же час Reuters повідомляє, що Президент України візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72485 ... zelenskogo
Тобто сподіваємося, що Кірбі мав на увазі зустріч саме в Білому домі, а на ГА ООН в Нью-Йорку вони зустрінуться. Інакше це навіть даже не треш.
Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел. Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза. Плохо, что бандитов не накажут
ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!" Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам. Вот и здают нервы.
Как погодка в Германии ?
Дождём не смыло ?
Когда возвращаешься ? )
PS. ИЧСХ, удар по гериатрическому центру в Сумах не вызвало у тебя никаких коментариев
А вот, на сообщение от Бетона, известного своей брехнёй, ты прорефлексировал
Ты вообще медик ?
ну як медик - санітар у морзі тому з рефлексією все "ок"
sens написав:З чого таке припущення? Наш гарант взагалі не знає де цей пацан взявся , а ви тут на щось натякаєте без будь-якої надії довести. Навіть заради боксера Усика вночі РНБО скликав і рамштайн XXXL провів , відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.
Довго був той шлях, коли той хто спілкується з голосами у власній голові, остаточно підтвердив, що він ніякий не юрист (по легенді, він юрист)
неправильно розумієте, я якраз за виконання законів
щоб всі оновили свої дані, як мінімум. може обговоримо, чому багато хто проігнорував це?
За неоновлення даних є конкретна відповідальність, але в ній не має викрадення та бусифікація всл, а є чіткий перелік коли відбувається адміністративне затримання поліцейським.
Як відноситеся до порушення Законів і Постанов, бусифікації яку проводять всл, а не адміністративного затримання уповноваженою особою згідно Закону та Постанови? Чи "єто другое..."?
звісно всі ці порушення закону - це дуже погано...
але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону.
Для проведення мобілізації згідно із законом вже давним давно готово, крім бажання дотримуватись закону, бо тоді середня ланка першою сяде. А якщо серйозно, то вже давно пора: 1. Перевести ТЦК і ВЛК в режим 24/7 2. Максимально автоматизувати всі процеси (виписка і розсилка повістки, формування актів, протоколів, справи), щоб працівникам ТЦК залишалось тикнути 1 кнопку. 3. От працівників поліції напрягати планом: або знаходять ухилянтів, або самі йдуть в Лють.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 19 вер, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел. Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза. Плохо, что бандитов не накажут
ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!" Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам. Вот и здают нервы.
Вот и чудненько. Нервы сдают,а то бояться попасть на фронт. И потому нужно туда пхать других. Это же просто праздник какой-то..Апофеоз лицемерия- мусор и опричник ломают человека,который боится попасть на фронт, что бы самим не попасть на фронт..А ухилянты еще и поддакивают,так его, пусть сдохнет,пока я тут сижу. И это-отсрочка или бронь-это тоже ухилянт.Можно добровольцем пойти,или крепко закрыть рот и не отсвечивать. Касательно меня- данные обновил задолго до закона. Не воюю и не собираюсь. За себя тоже воевать не гоню-как будет, пусть сами решают кому что нужно. Не менталитет а позорище,тьху. Овцы в стаде, радующиеся что сегодня режут не его.
Shaman написав:неправильно розумієте, я якраз за виконання законів
щоб всі оновили свої дані, як мінімум. може обговоримо, чому багато хто проігнорував це?
За неоновлення даних є конкретна відповідальність, але в ній не має викрадення та бусифікація всл, а є чіткий перелік коли відбувається адміністративне затримання поліцейським.
Як відноситеся до порушення Законів і Постанов, бусифікації яку проводять всл, а не адміністративного затримання уповноваженою особою згідно Закону та Постанови? Чи "єто другое..."?
звісно всі ці порушення закону - це дуже погано...
але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Ви тролите? Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові? Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення. Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням. Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф. І т.д.
Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".
detroytred написав:Тому що чергуєш по гарнізону в комендатурі гарнізону. А зброю отримуєш-здаєш в своїй частині. Тобто це абсолютно різні місця.
Понял. Я предполагал, что под гарнизоном вы подразумевали часть. А что в комендатуре не хватало офицеров, чтобы заступать дежурными по гарнизону ?
Так раніше комендантські ніколи черговими і не ходили. Варта на гаупвахту теж від інших різних вч була. Приїжджаєш зі своїми вартовими начкаром і вперед з сидільцями довбатися. Різними)) дуже різними))
А комендантські (комендант з помічниками та начгаупвахти) тільки цінні вказівки дають. Черговим по гарнізону так і овсі розрулюєш всі події в гарнізоні. _________________________ Ну начебто все Ок. На наступному тижні анонсовано зустріч президентів. Слава богам.