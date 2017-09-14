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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:10
Velz написав: antey1969 написав: Бетон написав:
Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
ТЦК-шников можно понять. Их на каждом разводе поливают мотивацией типа "не наловите - сами в штурмовики пойдете!"
Старый армейский принцип: или заставляешь, или идешь и делаешь сам.
Вот и здают нервы.
Вот и чудненько. Нервы сдают,а то бояться попасть на фронт. И потому нужно туда пхать других. Это же просто праздник какой-то..Апофеоз лицемерия- мусор и опричник ломают человека,который боится попасть на фронт, что бы самим не попасть на фронт..А ухилянты еще и поддакивают,так его, пусть сдохнет,пока я тут сижу. И это-отсрочка или бронь-это тоже ухилянт.Можно добровольцем пойти,или крепко закрыть рот и не отсвечивать.
Касательно меня- данные обновил задолго до закона. Не воюю и не собираюсь. За себя тоже воевать не гоню-как будет, пусть сами решают кому что нужно.
Не менталитет а позорище,тьху. Овцы в стаде, радующиеся что сегодня режут не его.
Я говорил, что за тобой буду наблюдать
Ты оправдал мои ожидания ...
Такой набор незамутненого вранья ))
На ничем не подтвержденное сообщение )
Маладец )) Красавела )
Продолжай )
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:19
Shaman написав:
але пан ЛАД
регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону.
відповідь же на поверхні - просто не порушувати закони.
в новому законі достатньо повноважень. було б бажання їх виконувати посадовцям.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:23
Песикотыч, хорош моих друзей-диссидентов гнобить. Оппозиция в демократиях - это добро
Лучше выпей пивка. Кстати, черниговский завод имхо лучше всяких хугарден
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