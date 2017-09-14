The Times «Мистики, к которым прислушивается президент Путин».▪️Президент Путин встречался с шаманами во время недавних поездок в Сибирь и Монголию и, возможно, обсуждал с ними конфликт на Украине, заявили российские оппозиционеры, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.▪️Поездка Путина в столицу Монголии Улан-Батор стала его первым визитом в страну-член Международного уголовного суда с тех пор, как в прошлом году был выдан ордер на арест президента России.▪️Михаил Зыгарь, основатель оппозиционного телеканала «ТВ Дождь», запрещенного в России, сказал, что источники в Москве сообщили ему — истинной причиной рискованной поездки Путина была консультация с шаманами. По пути в Монголию Путин сделал остановку в сибирском регионе Тува, якобы для того, чтобы провести урок патриотизма для школьников. [▪️По словам Зыгаря, после поездки Путина в Монголию в Москве поползли слухи, что российский лидер обратился к шаманам за благословением на применение ядерного оружия, потому что боялся «разгневать духов». Источники Зыгаря не подтвердили эту информацию.▪️Политолог и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов, который сейчас выступает против Путина, сказал, что получил подобную информацию из собственных источников.▪️«Помимо получения благословения на использование ядерного оружия («оружия богов») Путина также интересовал вопрос собственного долголетия, а также реинкарнации. Говорят, он остался очень доволен встречей и проведёнными обрядами», — написал Галлямов в Telegram.▪️Ни Зыгарь, ни Галлямов не назвали имена шаманов, с которыми, как считается, общался Путин. Однако в прошлом году государственные СМИ сообщили, что Кара-оол Допчун-оол, известный как главный шаман России, попросил «солнце, луну и звезды» защитить кремлевские войска на Украине.По словам Галлямова, встречи с шаманами были организованы Михаилом Ковальчуком, близким соратником Путина, который, как говорят, приказал российским ученым срочно разработать средства против старения. Ковальчук — глава Курчатовского института ядерных исследований и один из ведущих членов Российской академии наук. Источник в Кремле недавно назвал его «помешанным на вечной жизни».▪️Эти комментарии вновь заставят задуматься о душевном состоянии российского диктатора спустя два с половиной года конфликта на Украине. Хотя Путин, бывший офицер КГБ, исповедует глубокую христианскую веру, есть множество свидетельств того, что его личная система верований включает в себя элементы язычества и оккультизма.▪️В 2019 году Александр Габышев, называвший себя шаманом-воином, был арестован, когда пытался пройти почти 5 000 миль от своего дома в Якутске до ворот Кремля. Целью, по его словам, было «изгнание Путина-демона». Он прошел 2000 миль, после чего был схвачен вооруженными сотрудниками российских спецслужб. С 2021 года Габышев находится в психиатрической клинике строгого режима, хотя врачи утверждают, что он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих.▪️«Я абсолютно убежден, что влиятельные фигуры в правоохранительных органах и силовых структурах боятся всех этих не совсем понятных и иррациональных угроз, связанных с шаманскими ритуалами», — сказал юрист, защищавший Габышева, Александр Прянишников.▪️Он сказал оппозиционному изданию «Новая газета»: «Видимо, есть понимание, что если шамана не пускать на свою землю — а Александра заперли в психушке далеко от родного региона — то он теряет силу. Похоже, что главная причина, по которой власти не ослабляют давление на него — это страх перед обрядами и ритуаламиРоссия одержима оккультизмом и паранормальными явлениями еще с царских времен. В конце 1980-х годов советское государственное телевидение показывало «сеансы исцеления», проводимые одобренными Кремлем экстрасенсами. Они утверждали, что могут вылечить все — от рака до болезней сердца. По оценкам, в 2010 году в России было больше оккультных или религиозных целителей, чем врачей.▪️Пресловутое нежелание Путина произнести вслух имя Алексея Навального, находящегося в заключении лидера оппозиции, многие также приписывают суевериям. Более 10 лет Путин и кремлевские чиновники прибегали ко все более абсурдным иносказаниям, таким как «гражданин, о котором вы говорили» и «тот персонаж». Только после смерти Навального Путин начал публично произносить имя своего заклятого врага.▪️Несмотря на высококлассное медицинское обслуживание, Путин, как полагают, регулярно принимает ванны с экстрактом, сделанным из крови пантов сибирского оленя. Купальщики верят, что экстракт обладает омолаживающими свойствами и способен творить чудеса с мужской потенцией. Путина познакомил с этой практикой Шойгу, говорится в сообщении запрещенного оппозиционного сайта «Проект».▪️Слухи, что российские чиновники пользуются услугами гадалок, астрологов и самопровозглашенных экстрасенсов, ходят давно. «Когда проходят крупные международные переговоры, Россия всегда привозит с собой экстрасенса или ведьму, чтобы повлиять на ситуацию», — утверждает Марина, владелица центра магических услуг в Москве. «Российские лидеры всегда пользовались услугами оккультистов. Это великая тайна нашей страны».