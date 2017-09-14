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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9955995699579958

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:00

The Times «Мистики, к которым прислушивается президент Путин».

▪️Президент Путин встречался с шаманами во время недавних поездок в Сибирь и Монголию и, возможно, обсуждал с ними конфликт на Украине, заявили российские оппозиционеры, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

▪️Поездка Путина в столицу Монголии Улан-Батор стала его первым визитом в страну-член Международного уголовного суда с тех пор, как в прошлом году был выдан ордер на арест президента России.

▪️Михаил Зыгарь, основатель оппозиционного телеканала «ТВ Дождь», запрещенного в России, сказал, что источники в Москве сообщили ему — истинной причиной рискованной поездки Путина была консультация с шаманами. По пути в Монголию Путин сделал остановку в сибирском регионе Тува, якобы для того, чтобы провести урок патриотизма для школьников. [ https://www.spiegel.de/ausland/wladimir ... 03951aa543 ]

▪️По словам Зыгаря, после поездки Путина в Монголию в Москве поползли слухи, что российский лидер обратился к шаманам за благословением на применение ядерного оружия, потому что боялся «разгневать духов». Источники Зыгаря не подтвердили эту информацию.

▪️Политолог и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов, который сейчас выступает против Путина, сказал, что получил подобную информацию из собственных источников.

▪️«Помимо получения благословения на использование ядерного оружия («оружия богов») Путина также интересовал вопрос собственного долголетия, а также реинкарнации. Говорят, он остался очень доволен встречей и проведёнными обрядами», — написал Галлямов в Telegram.

▪️Ни Зыгарь, ни Галлямов не назвали имена шаманов, с которыми, как считается, общался Путин. Однако в прошлом году государственные СМИ сообщили, что Кара-оол Допчун-оол, известный как главный шаман России, попросил «солнце, луну и звезды» защитить кремлевские войска на Украине.

По словам Галлямова, встречи с шаманами были организованы Михаилом Ковальчуком, близким соратником Путина, который, как говорят, приказал российским ученым срочно разработать средства против старения. Ковальчук — глава Курчатовского института ядерных исследований и один из ведущих членов Российской академии наук. Источник в Кремле недавно назвал его «помешанным на вечной жизни».

▪️Эти комментарии вновь заставят задуматься о душевном состоянии российского диктатора спустя два с половиной года конфликта на Украине. Хотя Путин, бывший офицер КГБ, исповедует глубокую христианскую веру, есть множество свидетельств того, что его личная система верований включает в себя элементы язычества и оккультизма.

▪️В 2019 году Александр Габышев, называвший себя шаманом-воином, был арестован, когда пытался пройти почти 5 000 миль от своего дома в Якутске до ворот Кремля. Целью, по его словам, было «изгнание Путина-демона». Он прошел 2000 миль, после чего был схвачен вооруженными сотрудниками российских спецслужб. С 2021 года Габышев находится в психиатрической клинике строгого режима, хотя врачи утверждают, что он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих.

▪️«Я абсолютно убежден, что влиятельные фигуры в правоохранительных органах и силовых структурах боятся всех этих не совсем понятных и иррациональных угроз, связанных с шаманскими ритуалами», — сказал юрист, защищавший Габышева, Александр Прянишников.

▪️Он сказал оппозиционному изданию «Новая газета»: «Видимо, есть понимание, что если шамана не пускать на свою землю — а Александра заперли в психушке далеко от родного региона — то он теряет силу. Похоже, что главная причина, по которой власти не ослабляют давление на него — это страх перед обрядами и ритуалами

Россия одержима оккультизмом и паранормальными явлениями еще с царских времен. В конце 1980-х годов советское государственное телевидение показывало «сеансы исцеления», проводимые одобренными Кремлем экстрасенсами. Они утверждали, что могут вылечить все — от рака до болезней сердца. По оценкам, в 2010 году в России было больше оккультных или религиозных целителей, чем врачей.

▪️Пресловутое нежелание Путина произнести вслух имя Алексея Навального, находящегося в заключении лидера оппозиции, многие также приписывают суевериям. Более 10 лет Путин и кремлевские чиновники прибегали ко все более абсурдным иносказаниям, таким как «гражданин, о котором вы говорили» и «тот персонаж». Только после смерти Навального Путин начал публично произносить имя своего заклятого врага.

▪️Несмотря на высококлассное медицинское обслуживание, Путин, как полагают, регулярно принимает ванны с экстрактом, сделанным из крови пантов сибирского оленя. Купальщики верят, что экстракт обладает омолаживающими свойствами и способен творить чудеса с мужской потенцией. Путина познакомил с этой практикой Шойгу, говорится в сообщении запрещенного оппозиционного сайта «Проект».

▪️Слухи, что российские чиновники пользуются услугами гадалок, астрологов и самопровозглашенных экстрасенсов, ходят давно. «Когда проходят крупные международные переговоры, Россия всегда привозит с собой экстрасенса или ведьму, чтобы повлиять на ситуацию», — утверждает Марина, владелица центра магических услуг в Москве. «Российские лидеры всегда пользовались услугами оккультистов. Это великая тайна нашей страны». 


крч перепечатка с канала генерал СВР 2х летней давности. Только там к шаманам в Тыву путена возил Шойгу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:02

  sens написав:відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.

В честь тех давних времён, когда трава была зеленее, а молодежь на уважение можно было давить возрастом - я скорее всего уступлю Вам место в общественном транспорте. Уважение в новой эре так просто уже не даётся.
Это не троллинг. Я действительно уступаю своё место в транспорте(даже авиа) при необходимости, в любой точке земного шара. Ещё никто не отказывался, но удивление в некоторых странах встречала.
Востаннє редагувалось stm в Чет 19 вер, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:04

pesikot какого вранья? наблюдай за собой. есть вопросы-в днепре в глаза скажу то,что написал.пиши в ЛС или изыди,позер.
Velz
 
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