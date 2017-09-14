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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9955995699579958

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:02

  sens написав:відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.

В честь тех давних времён, когда трава была зеленее, а молодежь на уважение можно было давить возрастом - я скорее всего уступлю Вам место в общественном транспорте. Уважение в новой эре так просто уже не даётся.
Это не троллинг. Я действительно уступаю своё место в транспорте(даже авиа) при необходимости, в любой точке земного шара. Ещё никто не отказывался, но удивление в некоторых странах встречала.
Востаннє редагувалось stm в Чет 19 вер, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:04

pesikot какого вранья? наблюдай за собой. есть вопросы-в днепре в глаза скажу то,что написал.пиши в ЛС или изыди,позер.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:35

  Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів ;) можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст :lol:

Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:36

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже?
Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.

Як мінімум, попередити.
А ваш начальник вже сам прийняв рішення дозволити чи ні.
Але відмова не була б на підставі, що образно ВСП (МО) забороняє таке зробити.

Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.
Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.

Не буду спорить. Возможно, но у нас такого не было. Получали оружие при заступлении на дежурство (или при каких-то других заданиях), сменился (выполнил задание) - сдал.
Правда, у нас не было дежурств по гарнизону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 00:16

  ЛАД написав:
  katso написав:........
если мобилизацию проводить такими методами, то в оккупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.

Как надо проводить мобилизацию?
Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает


ЛАД, у государства никогда ничего не хватает. Я много работал с государством и ни разу не слышал ни от одного чиновника фразу "у меня всего завались". Только "всего не хватает, скоро капец". И что они делают в итоге? Правильно - работают теми ресурсами что есть. И тут нужно точно так же. Честно посчитать сколько ресурса есть, и строить реальные планы исходя из возможностей. Но это ж фуфуфу, надо будет признать что якутского золота не будет, лучше ж по-сталински посчитать кол-во особей мужского пола и всех записать в ресурс, только вот теперь чего-то цифры не сходятся, ну ничего натравим ТЦКшников, метод известен - "чтоб получить больше денег с продажи молока нужно корову меньше кормить и сильнее доить"
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 00:29

  Velz написав:...........
Касательно меня- данные обновил задолго до закона. Не воюю и не собираюсь.
..........

Если получите повестку, пойдёте?
Не подкалываю, просто интересно.
ЛАД
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