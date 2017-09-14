sens написав:відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.
В честь тех давних времён, когда трава была зеленее, а молодежь на уважение можно было давить возрастом - я скорее всего уступлю Вам место в общественном транспорте. Уважение в новой эре так просто уже не даётся. Это не троллинг. Я действительно уступаю своё место в транспорте(даже авиа) при необходимости, в любой точке земного шара. Ещё никто не отказывался, но удивление в некоторых странах встречала.
Востаннє редагувалось stm в Чет 19 вер, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
ЛАД написав:Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже? Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.
Як мінімум, попередити. А ваш начальник вже сам прийняв рішення дозволити чи ні. Але відмова не була б на підставі, що образно ВСП (МО) забороняє таке зробити.
Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди. Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні. Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.
Не буду спорить. Возможно, но у нас такого не было. Получали оружие при заступлении на дежурство (или при каких-то других заданиях), сменился (выполнил задание) - сдал. Правда, у нас не было дежурств по гарнизону.
katso написав:........ если мобилизацию проводить такими методами, то в оккупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
Как надо проводить мобилизацию? Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает
ЛАД, у государства никогда ничего не хватает. Я много работал с государством и ни разу не слышал ни от одного чиновника фразу "у меня всего завались". Только "всего не хватает, скоро капец". И что они делают в итоге? Правильно - работают теми ресурсами что есть. И тут нужно точно так же. Честно посчитать сколько ресурса есть, и строить реальные планы исходя из возможностей. Но это ж фуфуфу, надо будет признать что якутского золота не будет, лучше ж по-сталински посчитать кол-во особей мужского пола и всех записать в ресурс, только вот теперь чего-то цифры не сходятся, ну ничего натравим ТЦКшников, метод известен - "чтоб получить больше денег с продажи молока нужно корову меньше кормить и сильнее доить"
detroytred написав:Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади.
Именно. Знаете прикол про Сталина? Когда Сталин умер и начали расследовать культ личностии и массовый террор то ни одного документа по этой теме подписанного лично Сталиным не нашлось потому что свои резолюции он писал карандашом на кусочках бумаги которые приклеплял скрепками к обсуждаемому документу, и они потом терялись. И все, формально он как бы и не причем Так и тут - как только прописать процедуру задержания граждан сотрудниками ТЦК так сразу под этой процедурой кто-то должен будет поставить свою подпись, а сейчас это все просто как бы перегибы на местах и вопрос а не нарушают ли процедуру ТЦКшники, и люди что их песочат, и люди кто песочит песочильщиков - как бы за кадром потому что и закона никакого нет.
detroytred написав:............... Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові? Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення. Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням. Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф. І т.д.
Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".
Тут есть несколько вопросов. 1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили? 2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)? Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК. 3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень. 4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск. Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история. А мобилизацию надо проводить срочно. С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.
Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего. Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении. Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно. Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.