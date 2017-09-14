Додано: П'ят 20 вер, 2024 01:48

detroytred написав: ...............

Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові?

Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення.

Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням.

Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф.

І т.д.



Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.



Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ". ...............Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові?Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення.Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням.Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф.І т.д.Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".

У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тут есть несколько вопросов.1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили?2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)?Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК.3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень.4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск.Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история.А мобилизацию надо проводить срочно.С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении.Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно.Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.