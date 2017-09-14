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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9956995799589959

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 02:46

СБУ: украинский институт помогал отстраивать НПЗ РФ, обыски были и в Харькове
Пяти должностным лицам ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). По версии следствия, руководство учреждения помогало РФ восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.

Среди задержанных — председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения, сообщают в СБУ.

По материалам дела, по заказу РФ они подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. Общая стоимость российских «подрядов» составила почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входило также дистанционное сопровождение восстановления и модернизации.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/09/19/sbu-ukrainskij-institut-pomogal-otstraivat-npz-rf-obyski-byli-i-v-harkove/
ЛАД
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