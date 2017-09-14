katso написав:........ если мобилизацию проводить такими методами, то в оккупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
Как надо проводить мобилизацию? Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает
ЛАД, у государства никогда ничего не хватает. Я много работал с государством и ни разу не слышал ни от одного чиновника фразу "у меня всего завались". Только "всего не хватает, скоро капец". И что они делают в итоге? Правильно - работают теми ресурсами что есть. И тут нужно точно так же. Честно посчитать сколько ресурса есть, и строить реальные планы исходя из возможностей. Но это ж фуфуфу, надо будет признать что якутского золота не будет, лучше ж по-сталински посчитать кол-во особей мужского пола и всех записать в ресурс, только вот теперь чего-то цифры не сходятся, ну ничего натравим ТЦКшников, метод известен - "чтоб получить больше денег с продажи молока нужно корову меньше кормить и сильнее доить"
detroytred написав:Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади.
Именно. Знаете прикол про Сталина? Когда Сталин умер и начали расследовать культ личностии и массовый террор то ни одного документа по этой теме подписанного лично Сталиным не нашлось потому что свои резолюции он писал карандашом на кусочках бумаги которые приклеплял скрепками к обсуждаемому документу, и они потом терялись. И все, формально он как бы и не причем Так и тут - как только прописать процедуру задержания граждан сотрудниками ТЦК так сразу под этой процедурой кто-то должен будет поставить свою подпись, а сейчас это все просто как бы перегибы на местах и вопрос а не нарушают ли процедуру ТЦКшники, и люди что их песочат, и люди кто песочит песочильщиков - как бы за кадром потому что и закона никакого нет.
detroytred написав:............... Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові? Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення. Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням. Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф. І т.д.
Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".
Тут есть несколько вопросов. 1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили? 2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)? Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК. 3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень. 4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск. Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история. А мобилизацию надо проводить срочно. С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.
Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего. Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении. Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно. Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.
ЛАД написав:........... Как надо проводить мобилизацию? Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает
ЛАД, у государства никогда ничего не хватает. Я много работал с государством и ни разу не слышал ни от одного чиновника фразу "у меня всего завались". Только "всего не хватает, скоро капец". И что они делают в итоге? Правильно - работают теми ресурсами что есть. И тут нужно точно так же. Честно посчитать сколько ресурса есть, и строить реальные планы исходя из возможностей. Но это ж фуфуфу, надо будет признать что якутского золота не будет, лучше ж по-сталински посчитать кол-во особей мужского пола и всех записать в ресурс, только вот теперь чего-то цифры не сходятся, ну ничего натравим ТЦКшников, метод известен - "чтоб получить больше денег с продажи молока нужно корову меньше кормить и сильнее доить"
Всегда не хватает у всех - не только у государства. Вы вряд ли найдёте человека, который скажет, что ему хватает денег. Единственное, на нехватку чего почти никто не жалуется - нехватка ума, хотя чаше всего встречается. Строить планы, исходя из возможностей - правильная стратегия. Но в общем случае при этом можно поставить более скромные цели или увеличить сроки достижения цели. В данной ситуации это невозможно - есть и возможна только одна цель сохранить независимость. Сроки растянуть тоже нельзя - сроки зависят от врага, а не от нас. Т.е. можно либо добиваться цели, либо капитулировать. При этом государство точно знает, что ресурсы (людские) ещё есть. Может ошибаться в точном количестве, но не сомневается, что ресурсы есть и не очень маленькие. Так что сегодня у государства задача - привлечь эти ресурсы, заставить их активно работать, а не валяться на диванах. Так что эта задачка не о нехватке ресурсов, а о том, как придать им кинетическую энергию, чтобы они вылезли со дна потенциальной ямы.
По данным следствия, уклонист получил повестку еще в декабре 2023 года. Все это время мужчина игнорировал поход в ТЦК, однако по решению ВВК, мужчина считается годным к военной службе.
«Харьковчанин должным образом был поставлен в известность о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины. Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах», – отметили в прокуратуре.
В то же время, вину мужчина не признал, в зале суда пытался лишь оправдать свое решение игнорировать повестку.
СБУ: украинский институт помогал отстраивать НПЗ РФ, обыски были и в Харькове Пяти должностным лицам ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). По версии следствия, руководство учреждения помогало РФ восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.
Среди задержанных — председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения, сообщают в СБУ.
По материалам дела, по заказу РФ они подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. Общая стоимость российских «подрядов» составила почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входило также дистанционное сопровождение восстановления и модернизации.
Пам`ятаєте панове, у суспільства був запит типу: “хлопці прийдуть, порядок наведуть...”
Почалось:
Лілія Одінцова
І ТАК БУДЕ З КОЖНИМ ПІДПАЛЮВАЧЕМ ВІЙСЬКОВИХ АВТІВОК! МИ ПОПЕРЕДЖАЛИ! Тиждень чергування біля авто замість адекватної відпустки принесли свої результати. Не шановні підпалювачі військових авто. Хочемо вас познайомити з Саньком та Андрієм. Точніше, раніше їх звали Саньок та Андрій, а зараз вони просто Бібер та Долік. Так їх і будуть називати наступні 3 місяці, які вони проведуть особливим чином. Давайте трошки розповімо про них. Бібер та Долік не хотіли працювати. Дядьки хотіли легких грошей. Для тіпів не важливо, під чиїм прапором вони будуть жити. Чуваки думають тільки за власне пузо. Прийшла Біберу та Доліку цікава пропозиція, ізі гроші, спалити військову тачку, на що хлопці, не вагаючись, погодилися, але, в наслідок своєї тупості, потрапили прямісінько до нас у руки. Тепер Бібера та Доліка чекає важка доля, бо їх життя залежатиме напряму від авто, яке вони намагалися спалити. Тіпи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано та які наслідки могли притягнути їх дії. Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно. Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп та що таке війна. Обіцяємо кормити, зайобувати великою кількістю роботи. Родичі, не шукайте. Віднині Бібер та Долік з шляху ізгоїв вступають на шляхетний путь воїнів. Біберу та Доліку — наука, нам — безкоштовний раби. Не шановні підпалювачі, доводимо до вас, що наші друзі військові та їх друзі військові з радістю перейняли наш досвід і тепер подібні акції обов'язково будуть неодноразовими, тільки є один нюанс. Бібер та Долік відтепер стають публічними. Нам надважливо зберігти їх життя. А от тим, кого піймали непомітно, можемо побажати тільки терпіння. Фіг зна що прийде в голову злим військовим, які дуже люблять та цінують свої бойові авто, на відміну від ваших нікчемних життів. Перед тим, як спалити тачку, думайте, варто воно того чи нє. Саньок та Андрійко кажуть, що не варто. Підписуйся|Розвідка Ноєм
Південно-корейський сценарій. Але трохи модифікований. І економія для держбюджету! І їжі менше викидати у війську...
Далі цікаво чи буде “акція” для давніх солдатів -- “привези двох новобранців, зроби за пару місяців хоч одного навченого і вмотивованого -- і отримай омріяну демобілізацію...”
sens написав:відтепер всі ходять вільно - забули про культуру і поведінку . Вам доречі треба теж повчитися,кому треба тролити і займатися провокацією і хамством.
В честь тех давних времён, когда трава была зеленее, а молодежь на уважение можно было давить возрастом - я скорее всего уступлю Вам место в общественном транспорте. Уважение в новой эре так просто уже не даётся. Это не троллинг. Я действительно уступаю своё место в транспорте(даже авиа) при необходимости, в любой точке земного шара. Ещё никто не отказывался, но удивление в некоторых странах встречала.
Дякую, виключно увага до моєї особи,проте достатньо бути вихованою людиною в такий непростий час і не забувати що ти в першу чергу людина,без усіляких але, немає значення в якій державі на вас дивляться інакше - головне щоб ви вдома себе почували по-домашньому, як кажуть в народі - " де народився,там й згодився"!