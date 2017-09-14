detroytred написав:............... Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові? Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення. Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням. Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф. І т.д.
Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".
Тут есть несколько вопросов. 1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили? 2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)? Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК. 3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень. 4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск. Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история. А мобилизацию надо проводить срочно. С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.
Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего. Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении. Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно. Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.
Шановний ЛАД! Оновлення даних це право чи обов'язок? ВОД електронний це право чи обов'язок?? Якщо у людини є вибір ,це все ж таки право чи обов'язок??? Нагадую,що до оновлення даних, навіть довідка з військома є чинним документом, хто думає інакше - може підписати штраф і надати для сплати. В Одесі багато людей за 2,5 роки не бачили тцк,не мають жодних рахунків в банках і не мають власного житла,лише прописані. Що таким може зробити влада окрім закликів до аморальності вчинків????!!
У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою цивільного чоловіка. ВIДЕО
У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії представників влади зафільмували очевидці. Запис розпочинається із моменту, коли хлопець у білій футболці вже повалений на землю і його намагаються тримати чоловіки в одностроях. Один із них двічі б'є ногою, а потім прямує до люей, які ведуть зйомку. Незабаром інцидент припиняється - чоловіки у формі сідають в автомобіль червоного кольору, а хлопець починає бігти з місця спроби "затримання". https://censor.net/ua/video_news/351069 ... _diyi_ttsk
ось так відбувається утилізація у Львові їздить купа екіпажів бандитів у чорній та зеленій формах, відловлюють бідолах на вулицях, б"ють, затягують до бусів, на фіктивну влк і одразу на полігон...
знято на дорозі до Високого замку, гарне місце, купа туристів гуляє, місцеві здійснюють прогулянки/бігають, ходять до джерела по воду. Постійно зелено-чорне озу робить засідки і так вчиняють із бідолашними...
Після утечі цей хлопчина бігав у центрі міста поміж кафешками і вигукував "пішли на х...й зсу"...
Востаннє редагувалось jump в П'ят 20 вер, 2024 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Бобуа Отож Ніяких сумнівів, що чим довше і далі, тим більше і крутіше новіше будуть "акції". Питання було лише в тому, чи возглавить їх влада (тобто зробить їх законними), чи за "власною ініціативою".
Дії буде визначати не закон, а доцільність. Воєнна. Як колись революційна. Тільки нюанс -- не маю сумнівів, що після перемоги деякі такі справи піднімуть і буде, як з ротою "Торнадо". Бо апетіт приходить під час їжі..., а конкуренти будуть владі поперек горла. І буде знов повернення до "закон понад усе". Для не своїх (непровладних).
Тобто: впіймали - добре... - це вже показова акція, аби іншим не повадно було палити. А от утримувати "рабами" і ще світити це навкруги? Навіщо?
whois2010 написав:Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.
Даремно Ви так - Холява мав крутий прибутковий бізнес - кинув все і пішов добровольцем захищати ... в тому числі і Ваш бізнес. Ви не маєте права жодного кривого слова про нього сказати поки не кинете свій бізнес і не підете добровольцем на війну.
*Украина: У нас есть план победы... и вот он - НАТО, дальнобой, деньги, вооружения, мировое давление на РФ! Мы везем его вам чтоб представить...
США: Спасибо... мы с нетерпением ждем вас озвучить вам наш ответ:
"Дальнобой не серебряная пуля и ничем не поможет, НАТО обсудили еще летом и заверительно заверили, что путь Украины в НАТО... вооружения даем по мере возможностей... на РФ давим кроме тем, вредящих нам... а деньги мы обещали пообещать на прошлой неделе..."
"Байден и Харрис выразят непокобелимую поддержку Украине до тех пор пока она не победит РФ".
Перемога.* __________________________________ Теоретично повинно бути так, але є надія, що все ж таки в стратегії партнерів відбувся якийсь корінний перелом - не стримання-ослаблення, а перемога над оркостаном. Тоді план Зе це лише копія отого таємного плану Байдена, який він обіцяв і надав на розгляд Конгресу. Тобто: публічно ініціатива начебто тільки від України. Це сподівання.
Schmit написав:Пять років вирваних з життя. І нічорта отара так і не зрозуміла....[/url]
Шміт, барашику, бачу ти відбився від стада. Підкажу тобі, де твої браття - у Курській області, оточені ЗСУ, 6 тисяч голів. Помітила, що кацапи якось дуже "прітіхлі" після Торопця. Оторопєлі, прям. Риторика різко змінилася вбік "нада заканчівать вайну". Щодо Курської області теж як лайна об'їлися. На початку окупації Курщини було "щас хохлов тут разабьют за суткі" та "наступлєніє хахлов астановлєно". Тепер щось блеють про евакуацію населення, гумдопомогу, погану владу...
detroytred написав:Бобуа Отож Ніяких сумнівів, що чим довше і далі, тим більше і крутіше новіше будуть "акції". Питання було лише в тому, чи возглавить їх влада (тобто зробить їх законними), чи за "власною ініціативою".
Дії буде визначати не закон, а доцільність. Воєнна. Як колись революційна. Тільки нюанс -- не маю сумнівів, що після перемоги деякі такі справи піднімуть і буде, як з ротою "Торнадо". Бо апетіт приходить під час їжі..., а конкуренти будуть владі поперек горла. І буде знов повернення до "закон понад усе". Для не своїх (непровладних).
Тобто: впіймали - добре... - це вже показова акція, аби іншим не повадно було палити. А от утримувати "рабами" і ще світити це навкруги? Навіщо?
От за пару км від нуля треба копати. Аби було куди відступати... А чинні військові, яких на це збирають звідусіль-потрошки -- вже виснажені за 30міс+ і часто просто пісяються це робити (бо там дрони, міномети, танки б`ють). Навіть за 100тис. премії (за дні копання) -- охочих чомусь нема.
А ці свіжі. Для них це буде цікавою пригодою. А може ще й увійдуть у смак та й попросяться на контракт?