Ви тут всі пишете зі швидкістю світла! 100500 сторінок за день)) Не встигаю за всіма вами))
Спробую коротко: На Марсі - як тільки приїхав з навчання дронольотів один успішний марсіанин, так зразу ж його наступного дня з ранесенька забрали в ліс! Все. Тепер це буде його ПМЖ! Забрали його і його побратимів, які з ним разом їздили на навчання. Бо тут хочуть зробити з нуля "штурмову-бойову групу дронольотів"! А це треба ще купу обладнання, запчастин, майстерню...
Більше того - успішного марсіанина ще хочуть тиждень вчити на "вибухотехніка", щоб знав досконало різні види вибухівки/підривачів щоб сам не задвухсотився, коли буде підчіпати вибухівку до дронольота
Йдемо далі... Один марсіанин, що повернувся з навчання разом з успішним - подивився на все це, коли приїхали в ліс(а він був на своїй автівці з усіма своїми речами) - плюнув, розвернувся, нікому нічого не сказав, а тихо поїхав в... сзч! (успішний з ним переписується/він з'на зв'язку ) Казав начальник штабу Марсу, що нехай собі йде... Каже, вже не один так йшов... і якщо не під час БР і без зброї пішов - то нічого йому не буде)) Каже, якщо надумає повернутись колись в свій підрозділ, то максимум дадуть йому догану та й приймуть назад! Отаке.
для зелебобів українці - ресурс , для світу - українці - Люди...
Наразі чоловіків примусово не повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку. Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ пояснила ситуацію.
Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", що в Євросоюзі перебуває 4,5 мільйона українців, на яких поширюється директива про тимчасовий захист. Цифри зростають упродовж останніх 18 місяців.
Ілва Йоганссон пояснила, що кожного тижня в ЄС прибуває орієнтовно 10 тисяч осіб. Хоч люди й повертаються додому, проте кількість людей, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, постійно зростає. Підвищення не різке, проте зростання є.
Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ прокоментувала питання повернення українських чоловіків-біженців мобілізаційного віку.
Це неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист… Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС, – заявила Ілва Йоганссон.
Варто зауважити, що посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Київ не планує примусово повертати в Україну чоловіків призовного віку, натомість кожен індивідуально ухвалює рішення.
ЛАД написав: Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего. Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении. Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно. Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.
зато казнокрады покупают на миллионы денег имущество при зп в десятки раз меньше и чухают себя спокойно. броня есть. бусификации нет. такие могут воевать хоть 100 лет. а рядового пусть пакуют в бусики. еще и не такие законы придумают что бы попроще было паковать.
ЗЫ кстати полицейский может произвести административное задержание только если их предварительно уведомят. а не с бухты барахты кого захотели. отказ проследовать не является административным правонарушением.
НІНА ЮЖАНІНА На 14,3 млрд гривень у 2025 році ЗРОСТУТЬ витрати державного бюджету на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть: ▪️ на ПРОКУРАТУРУ – плюс 3,56 млрд грн; ▪️ на ПОДАТКОВУ – плюс 3,17 млрд грн; ▪️ на ФОНД ДЕРЖМАЙНА – плюс 2,07 млрд грн; ▪️ на СУДИ – плюс 1,64 млрд грн; ▪️ на БЕБ – плюс 0,6 млрд грн.
🙅♀️ І все це планується за рахунок підвищення військового збору для найманих осіб і ФОПів, надходження від якого влада щойно відмовилася спрямувати до спеціального фонду держбюджету для фінансування ЗСУ (не підтримавши мою поправку до Бюджетного кодексу).
detroytred написав:............... Які складнощі діяти по закону по 560 Постанові? Затримання проводить поліцейський з групи оповіщення. Тцк подає списки ухилянтів в поліцію. Вона займається розшуком і доставленням. Порушникам оновлення даних виписується постанови, штраф. І т.д.
Якщо ж вже отак без бусиків ніяк, то приймається Закон про надання таких повноважень всл ТЦК.
Тоді. Всі. Претензії. Будуть. До поліції. До влади. І тільки в останню чергу, якщо розширять повноваження тцк законом, МОЖЕ до всл тцк -- за те, що "виконують наказ".
Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы. Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
НІНА ЮЖАНІНА На 14,3 млрд гривень у 2025 році ЗРОСТУТЬ витрати державного бюджету на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть: ▪️ на ПРОКУРАТУРУ – плюс 3,56 млрд грн; ▪️ на ПОДАТКОВУ – плюс 3,17 млрд грн; ▪️ на ФОНД ДЕРЖМАЙНА – плюс 2,07 млрд грн; ▪️ на СУДИ – плюс 1,64 млрд грн; ▪️ на БЕБ – плюс 0,6 млрд грн.
🙅♀️ І все це планується за рахунок підвищення військового збору для найманих осіб і ФОПів, надходження від якого влада щойно відмовилася спрямувати до спеціального фонду держбюджету для фінансування ЗСУ (не підтримавши мою поправку до Бюджетного кодексу).
Відчуваєте пріоритети влади?
Ганебно!
Так і є Суддя в суді має бронь Прокурор в суді має бронь Обвинувачуваний який може стати засудженим отримає бронь у вигляді позбавлення волі І тільки ЗАХИСНИК , а це адвокат , а не юрист як тут на форумі зневажливо "фахівці вважають" немає відношення,і після засідання отримує повістку і далі як всі. Ось такі реалії.
З.І. в окремих тцк взагалі не пускають адвокатів разом з Клієнтом ,тому хто вважає 100% гарантії захисту від свавілля навіть жінка-адвокатеса не гарантує кінцевий результат. Про такі випадки журналісти не пишуть - народ повинен бути впевненим у своїх законних правах.