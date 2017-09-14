Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:19

Ви тут всі пишете зі швидкістю світла!100500 сторінок за день))Не встигаю за всіма вами))Спробую коротко:На Марсі - як тільки приїхав з навчання дронольотів один успішний марсіанин, так зразу ж його наступного дня з ранесенька забрали в ліс!Все.Тепер це буде його ПМЖ!Забрали його і його побратимів, які з ним разом їздили на навчання.Бо тут хочуть зробити з нуля "штурмову-бойову групу дронольотів"!А це треба ще купу обладнання, запчастин, майстерню...Більше того - успішного марсіанина ще хочуть тиждень вчити на "вибухотехніка", щоб знав досконало різні види вибухівки/підривачівщоб сам не задвухсотився, коли буде підчіпати вибухівку до дронольотаЙдемо далі...Один марсіанин, що повернувся з навчання разом з успішним - подивився на все це, коли приїхали в ліс(а він був на своїй автівці з усіма своїми речами) - плюнув, розвернувся, нікому нічого не сказав, а тихо поїхав в... сзч!(успішний з ним переписується/він з'на зв'язкуКазав начальник штабу Марсу, що нехай собі йде...Каже, вже не один так йшов... і якщо не під час БР і без зброї пішов - то нічого йому не буде))Каже, якщо надумає повернутись колись в свій підрозділ, то максимум дадуть йому догану та й приймуть назад!Отаке.