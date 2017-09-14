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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9958995999609961

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:04

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:нічого йому не буде
тому що
  Успіх написав:він був на своїй автівці з усіма своїми речами
висновок? купуй авто і теж будешь мати відпустку коли забажаєшь!

навіщо купувати те, що можна наволонтерити

У великих компаніях,власники бізнесу,допомогають власним ресурсом для мобілізованих робітників.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:12

  fler написав:
  Schmit написав:Пять років вирваних з життя. І нічорта отара так і не зрозуміла....[/url]

Шміт, барашику, бачу ти відбився від стада. Підкажу тобі, де твої браття - у Курській області, оточені ЗСУ, 6 тисяч голів.
Помітила, що кацапи якось дуже "прітіхлі" після Торопця. Оторопєлі, прям. Риторика різко змінилася вбік "нада заканчівать вайну". Щодо Курської області теж як лайна об'їлися. На початку окупації Курщини було "щас хохлов тут разабьют за суткі" та "наступлєніє хахлов астановлєно". Тепер щось блеють про евакуацію населення, гумдопомогу, погану владу...

Як мало вам потрібно для щастя - всього лиш трохи переможних новин з марахвону.
Таки нічорта ваша зелена отара так і не зрозуміла.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 вер, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:14

  V2 написав:Про Зелені пріоритети під час війни:

НІНА ЮЖАНІНА
На 14,3 млрд гривень у 2025 році ЗРОСТУТЬ витрати державного бюджету на утримання всіх органів державної влади.

Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.

Найбільше видатки зростуть:
▪️ на ПРОКУРАТУРУ – плюс 3,56 млрд грн;
▪️ на ПОДАТКОВУ – плюс 3,17 млрд грн;
▪️ на ФОНД ДЕРЖМАЙНА – плюс 2,07 млрд грн;
▪️ на СУДИ – плюс 1,64 млрд грн;
▪️ на БЕБ – плюс 0,6 млрд грн.

🙅‍♀️ І все це планується за рахунок підвищення військового збору для найманих осіб і ФОПів, надходження від якого влада щойно відмовилася спрямувати до спеціального фонду держбюджету для фінансування ЗСУ (не підтримавши мою поправку до Бюджетного кодексу).

Відчуваєте пріоритети влади?

Ганебно!

цицька для рожевощоких сама себе не наповнить
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:17

  Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Пять років вирваних з життя. І нічорта отара так і не зрозуміла....[/url]

Шміт, барашику, бачу ти відбився від стада. Підкажу тобі, де твої браття - у Курській області, оточені ЗСУ, 6 тисяч голів.
Помітила, що кацапи якось дуже "прітіхлі" після Торопця. Оторопєлі, прям. Риторика різко змінилася вбік "нада заканчівать вайну". Щодо Курської області теж як лайна об'їлися. На початку окупації Курщини було "щас хохлов тут разабьют за суткі" та "наступлєніє хахлов астановлєно". Тепер щось блеють про евакуацію населення, гумдопомогу, погану владу...

Як мало вам потрібно для щастя - всього лиш трохи переможних новин з марахвону.
Таки нічорта ваша зелена отара так і не зрозуміла.

Що там розуміти, все "Божа роса"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:07

Wirująświatła
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  #<1 ... 9958995999609961
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