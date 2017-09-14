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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9959996099619962>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:04

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:нічого йому не буде
тому що
  Успіх написав:він був на своїй автівці з усіма своїми речами
висновок? купуй авто і теж будешь мати відпустку коли забажаєшь!

навіщо купувати те, що можна наволонтерити

У великих компаніях,власники бізнесу,допомогають власним ресурсом для мобілізованих робітників.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:14

  V2 написав:Про Зелені пріоритети під час війни:

НІНА ЮЖАНІНА
На 14,3 млрд гривень у 2025 році ЗРОСТУТЬ витрати державного бюджету на утримання всіх органів державної влади.

Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.

Найбільше видатки зростуть:
▪️ на ПРОКУРАТУРУ – плюс 3,56 млрд грн;
▪️ на ПОДАТКОВУ – плюс 3,17 млрд грн;
▪️ на ФОНД ДЕРЖМАЙНА – плюс 2,07 млрд грн;
▪️ на СУДИ – плюс 1,64 млрд грн;
▪️ на БЕБ – плюс 0,6 млрд грн.

🙅‍♀️ І все це планується за рахунок підвищення військового збору для найманих осіб і ФОПів, надходження від якого влада щойно відмовилася спрямувати до спеціального фонду держбюджету для фінансування ЗСУ (не підтримавши мою поправку до Бюджетного кодексу).

Відчуваєте пріоритети влади?

Ганебно!

цицька для рожевощоких сама себе не наповнить
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:17

  Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Пять років вирваних з життя. І нічорта отара так і не зрозуміла....[/url]

Шміт, барашику, бачу ти відбився від стада. Підкажу тобі, де твої браття - у Курській області, оточені ЗСУ, 6 тисяч голів.
Помітила, що кацапи якось дуже "прітіхлі" після Торопця. Оторопєлі, прям. Риторика різко змінилася вбік "нада заканчівать вайну". Щодо Курської області теж як лайна об'їлися. На початку окупації Курщини було "щас хохлов тут разабьют за суткі" та "наступлєніє хахлов астановлєно". Тепер щось блеють про евакуацію населення, гумдопомогу, погану владу...

Як мало вам потрібно для щастя - всього лиш трохи переможних новин з марахвону.
Таки нічорта ваша зелена отара так і не зрозуміла.

Що там розуміти, все "Божа роса"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:07

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:51

  sens написав:
  ЛАД написав:................
Тут есть несколько вопросов.
1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили?
2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)?
Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК.
3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень.
4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск.
Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история.
А мобилизацию надо проводить срочно.
С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.

Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении.
Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно.
Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.

Шановний ЛАД! Оновлення даних це право чи обов'язок?

Обязанность.
Вы как юрист в этом сомневаетесь?

ВОД електронний це право чи обов'язок?? Якщо у людини є вибір ,це все ж таки право чи обов'язок???

Насчёт ВОД не знаю.
Если есть выбор, то, наверное, право (по логике), но с юридической точки зрения точно не скажу.

Нагадую,що до оновлення даних, навіть довідка з військома є чинним документом, хто думає інакше - може підписати штраф і надати для сплати. В Одесі багато людей за 2,5 роки не бачили тцк,не мають жодних рахунків в банках і не мають власного житла,лише прописані. Що таким може зробити влада окрім закликів до аморальності вчинків????!!

"довідка з військома є чинним документом"- я это где-то оспаривал?
Насчёт "багато людей за 2,5 роки не бачили тцк..." вы повторяете мой 3-й вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:07


Не расскажете, откуда вы получаете методички?
И вы так и не ответили, работаете за идею, "по зову души" или всё же за деньги?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:28


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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:36

  ЛАД написав:

Не расскажете, откуда вы получаете методички?
И вы так и не ответили, работаете за идею, "по зову души" или всё же за деньги?

Методички мы с ним получаем в магазинах Рошен
В чёрном-чёрном ящике справа от чёрного хода они лежат
А вы считаете что этих зелёных мутантов надо боготворить, а не как в Дахау и Буххенау в 42м, свежим СО с лёгким ароматом дымка крематория подкапчивать?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:40

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:43

  ЛАД написав:

Не расскажете, откуда вы получаете методички?
И вы так и не ответили, работаете за идею, "по зову души" или всё же за деньги?

Висловлення власної думки на форумі чи викладене чуже відео, з яким згоден на 99% - хіба за таке платять? Ну ви напевно знаєте, раз запитуєте.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 вер, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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