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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9959996099619962

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:45

  барабашов написав:
  ЛАД написав:

Не расскажете, откуда вы получаете методички?
И вы так и не ответили, работаете за идею, "по зову души" или всё же за деньги?

Методички мы с ним получаем в магазинах Рошен
........

У вас с ним методички разные.
А насчёт "дымка крематория" не кощунствуйте. Мерзковато выглядит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:56

ЛАД

Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача.
Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:57

ЛАД ЛАД, кощунство это карта кредитная под 40% в год и воровство двух третей бюджета
А Дахау на моменте и там - жизненная необходимость
Или то как утилизировали заключённых по классовому признаку и оговору у нас при Йосе , пусть и без «дымка», для вас «харам», а там - «фуфу»???
барабашов
 
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