Schmit написав:Пять років вирваних з життя. І нічорта отара так і не зрозуміла....[/url]
Шміт, барашику, бачу ти відбився від стада. Підкажу тобі, де твої браття - у Курській області, оточені ЗСУ, 6 тисяч голів. Помітила, що кацапи якось дуже "прітіхлі" після Торопця. Оторопєлі, прям. Риторика різко змінилася вбік "нада заканчівать вайну". Щодо Курської області теж як лайна об'їлися. На початку окупації Курщини було "щас хохлов тут разабьют за суткі" та "наступлєніє хахлов астановлєно". Тепер щось блеють про евакуацію населення, гумдопомогу, погану владу...
Як мало вам потрібно для щастя - всього лиш трохи переможних новин з марахвону. Таки нічорта ваша зелена отара так і не зрозуміла.
ЛАД написав:................ Тут есть несколько вопросов. 1. Окончательные результаты обновления данных - сколько всего человек обновили? 2. Сколько из них имеют бронь или освобождены от службы (или хотя бы общая сумма тех и других)? Это чтобы понимать, сколько потенциальных призывников есть на учёте ТЦК. 3. Не знаю, насколько легко найти людей, которые не обновили данные. Думаю, не очень. 4. Насколько понимаю, процедура достаточно длинная - выдать повестку, подождать, выписать штраф, опять подождать, выписать повторный штраф, опять подождать, не помню, что там дальше. Объявить человека в розыск. Если в розыске будут сотни тысяч, то это та ещё история. А мобилизацию надо проводить срочно. С длительностью процедуры, возможно, ошибаюсь. Честно говоря, новый закон не читал, только заметки о нём и здесь на форуме. И не запоминал. Если ошибаюсь, поправьте.
Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего. Так что меня удивляют сегодняшние рассказы о противозаконности и похищении. Ну ладно, я не читал все эти новые законы и Постановы, так оно мне, в общем, и не нужно. Меня уже ни по какому закону не призовут и не "бусифицируют". Но для остальных-то здесь это важно. Вам оно, в общем-то, тоже не нужно - Вы не прячетесь, вызовут - пойдёте. "Бусифицировать" Вас необходимости нет.
Шановний ЛАД! Оновлення даних це право чи обов'язок?
Обязанность. Вы как юрист в этом сомневаетесь?
ВОД електронний це право чи обов'язок?? Якщо у людини є вибір ,це все ж таки право чи обов'язок???
Насчёт ВОД не знаю. Если есть выбор, то, наверное, право (по логике), но с юридической точки зрения точно не скажу.
Нагадую,що до оновлення даних, навіть довідка з військома є чинним документом, хто думає інакше - може підписати штраф і надати для сплати. В Одесі багато людей за 2,5 роки не бачили тцк,не мають жодних рахунків в банках і не мають власного житла,лише прописані. Що таким може зробити влада окрім закликів до аморальності вчинків????!!
"довідка з військома є чинним документом"- я это где-то оспаривал? Насчёт "багато людей за 2,5 роки не бачили тцк..." вы повторяете мой 3-й вопрос.
Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача. Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
V2 написав:На 14,3 млрд гривень у 2025 році ЗРОСТУТЬ витрати державного бюджету на утримання всіх органів державної влади.
кінець епохи бідності:
Уряд планує зменшити соціальні видатки на 50 мільярдів у 2025 році
При этом:
У державному бюджеті на 2025 рік пропонують збільшити витрати на Державний дорожній фонд, на нього направлять 43,2 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на презентацію проєкту.
sens написав:Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача. Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.