Держава, громадянське суспільство, експерти та бізнес мають спільно та скоординовано працювати над відновленням України
Зважаючи на масштаби руйнувань, відбудова потребуватиме безпрецедентної кількості ресурсів. За оцінками Світового банку (RDNA 3), прямі збитки України – 152 млрд дол., а для відбудови й модернізації потрібно понад 486 млрд дол. протягом 10 років.
Найбільші інвестиції потрібні для відновлення житла (17%), транспорту (15%), торгівлі і промисловості (14%), сільського господарства (12%), енергетики (10%), соціального захисту (9%), розмінування (7%).
Але головне для відбудови навіть не кошти, а звісно ж – люди. Ті, для кого здійснюватиметься відбудова та ті, хто безпосередньо буде її реалізовувати. Людський капітал України зменшився та виснажився і це ставить перед нами небачені виклики. Тож ми маємо шукати ефективні рішення для їх подолання.
5 основних викликів, які маємо на сьогодні: 🔸 демографія та відновлення населення; 🔸 брак фахівців для відбудови; 🔸 стала економіка для євроінтеграції та економічного зростання; 🔸 єдина законодавча рамка відбудови; 🔸 ефективний менеджмент відбудови.
Держава, громадянське суспільство, експерти та бізнес мають спільно та скоординовано працювати над відновленням України
Зважаючи на масштаби руйнувань, відбудова потребуватиме безпрецедентної кількості ресурсів. За оцінками Світового банку (RDNA 3), прямі збитки України – 152 млрд дол., а для відбудови й модернізації потрібно понад 486 млрд дол. протягом 10 років.
Найбільші інвестиції потрібні для відновлення житла (17%), транспорту (15%), торгівлі і промисловості (14%), сільського господарства (12%), енергетики (10%), соціального захисту (9%), розмінування (7%).
Але головне для відбудови навіть не кошти, а звісно ж – люди. Ті, для кого здійснюватиметься відбудова та ті, хто безпосередньо буде її реалізовувати. Людський капітал України зменшився та виснажився і це ставить перед нами небачені виклики. Тож ми маємо шукати ефективні рішення для їх подолання.
5 основних викликів, які маємо на сьогодні: 🔸 демографія та відновлення населення; 🔸 брак фахівців для відбудови; 🔸 стала економіка для євроінтеграції та економічного зростання; 🔸 єдина законодавча рамка відбудови; 🔸 ефективний менеджмент відбудови.
а шо ж такоє з ефективними менеджерами? надостатньо потужної потужності?
sens написав:Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача. Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
Вам поболтать? "на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста". "працівник ... отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу" - написано невразумительно, но допомогу он получит с помощью адвоката, причём, как вы пишете: "юридичну фахову". Т.е. с обеих сторон в суде будут юристы. Т.е. адвокат тоже юрист. А разница "між шкільним вчителем і ректором університету" в том, что учитель учит детей, а ректор - администратор. Вы этого не знали?
P.s. Кажется, понял в чём вопрос. Вы - адвокат и вас угнетает, что в отличие от других юристов - судей и прокуроров и даже "обвинувачуваного який може стати засудженим отримає бронь у вигляді позбавлення волі", у вас нет брони. Т.е. юристы - это те, кто "має бронь"?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:..... Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
Чего стесняюсь я, это мои проблемы. А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.
Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы. Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина