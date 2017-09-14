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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9960996199629963

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:29

Глава польского МИД Радослав Сикорский во время визита в Киев заявил, что не видит как РФ и Украина смогут договориться о статусе Крыма без его демилитаризации. "Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал министр.

В то же время он заявил, что Запад допустил ошибку, "сказав украинцам, чтобы они не воевали в Крыму" после его аннексии. "Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин - Ред.), может, не решился бы на Донбасс", - подчеркнул Сикорский.

В МИД Украины заявили о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма, пишет в четверг, 19 сентября, издание "Европейская правда". Сообщение было опубликовано после высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил провести референдум на полуострове под мандатом ООН.

В украинском министерстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины "никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов". "Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - подчеркивается в сообщении ведомства. В МИД выразили надежду на поддержку в принуждении РФ к выводу войск из Крыма и привлечения ее к ответственности за преступления.

https://www.dw.com/ru/kiev-otreagiroval-na-ideu-glavy-mid-polsi-o-referendume-v-krymu/a-70276254
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:29

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

  detroytred написав:Марсіанам, салют!
Події у вас розгортаються стрімко
Можна книжку писати/серіал знімати!!!
На реальних подіях ;)

Лиш Холява буде думати, що це все фантазії письменника/режисера... :)
  Wirująświatła написав:висновок? купуй авто і теж будешь мати відпустку коли забажаєшь!
Та мене тут кожен третій побратим може завезти до найближчої ЖД станції:)
Проблем в цьому не бачу))



п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁
А то підтерли мій допис ;)

Якщо буду мати час...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:39

По ее словам, избиратели Бранденбурга могли бы добиться аналогичного результата, «и тем самым послать сигнал отвратительному правительству в Берлине», которое, как она высмеяла, живет в своем собственном обособленном столичном «пузыре магазинов органических продуктов, латте и грузовых велосипедов».
........Вагенкнехт высмеяла решение правительства прекратить поставки российского газа, обвинив этот шаг в кризисе стоимости жизни в Германии. Если бы ей дали шанс, добавила она, она бы настаивала на дипломатическом решении вторжения России в Украину. Она предположила, что Владимир Путин не более поджигатель войны, чем Соединенные Штаты.
........в Бранденбурге-на-Хафеле это послание было хорошо воспринято Корнелией Пельцер, индивидуальной предпринимательницей из соседнего города, которая приехала послушать выступление Вагенкнехта.

«Я на 150% поддерживаю ее настойчивость в стремлении к миру», — сказала она. «Она отражает сознание многих других немцев по этому поводу, поэтому она так успешна. Она — полная противоположность нашему воинствующему правительству», — добавила она, имея в виду продолжающуюся военную поддержку, которую правительство оказывает Украине
Кёлер сказал, что, как избиратель Бранденбурга, перегруженность государственных служб, отсутствие интеграции и безопасности были среди его главных проблем. «Моя внучка учится во втором классе, и больше половины класса не говорят по-немецки», — сказал он. «Все, что я знаю, это то, что эта ситуация не может продолжаться, и что устоявшиеся партии должны быть изгнаны».

Но доверял ли он партиям, которые никогда раньше не занимали ответственных политических постов? «Если они нехороши, они уйдут через пять лет», — сказал он. «Но вы должны дать им шанс. Они не могут сделать ничего хуже, чем нынешние. И вы не можете называть меня нацистом за то, что я это предложил. Это подлый прием — это было 85 лет назад».

https://www.theguardian.com/world/2024/sep/17/sahra-wagenknecht-germany-elections-bsw-afd
Ещё рекомендую ролик https://www.dw.com/ru/molodez-germanii-za-ultrapravyh-kakovy-sansy-adg-na-vyborah-v-brandenburge/video-70274903. Там всего 2,5 мин, особенно интересно с 0.55 до 1.15 (о роликах АдГ).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 вер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:39

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону.

відповідь же на поверхні - просто не порушувати закони.
в новому законі достатньо повноважень. було б бажання їх виконувати посадовцям.

відповіді немає. це ми звинувачувати вміємо, а щось робити - це хтось має.

а мобілізація потрібна - бо все більше населення буде в першу чергу залишатися без нічого на нових окупованих територіях...

Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:41

  Успіх написав:п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁
А то підтерли мій допис ;)

Якщо буду мати час...

В очередь за Бетоном )))))
stm
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