По ее словам, избиратели Бранденбурга могли бы добиться аналогичного результата, «и тем самым послать сигнал отвратительному правительству в Берлине», которое, как она высмеяла, живет в своем собственном обособленном столичном «пузыре магазинов органических продуктов, латте и грузовых велосипедов».

........Вагенкнехт высмеяла решение правительства прекратить поставки российского газа, обвинив этот шаг в кризисе стоимости жизни в Германии. Если бы ей дали шанс, добавила она, она бы настаивала на дипломатическом решении вторжения России в Украину. Она предположила, что Владимир Путин не более поджигатель войны, чем Соединенные Штаты.

........в Бранденбурге-на-Хафеле это послание было хорошо воспринято Корнелией Пельцер, индивидуальной предпринимательницей из соседнего города, которая приехала послушать выступление Вагенкнехта.



«Я на 150% поддерживаю ее настойчивость в стремлении к миру», — сказала она. «Она отражает сознание многих других немцев по этому поводу, поэтому она так успешна. Она — полная противоположность нашему воинствующему правительству», — добавила она, имея в виду продолжающуюся военную поддержку, которую правительство оказывает Украине

Кёлер сказал, что, как избиратель Бранденбурга, перегруженность государственных служб, отсутствие интеграции и безопасности были среди его главных проблем. «Моя внучка учится во втором классе, и больше половины класса не говорят по-немецки», — сказал он. «Все, что я знаю, это то, что эта ситуация не может продолжаться, и что устоявшиеся партии должны быть изгнаны».



Но доверял ли он партиям, которые никогда раньше не занимали ответственных политических постов? «Если они нехороши, они уйдут через пять лет», — сказал он. «Но вы должны дать им шанс. Они не могут сделать ничего хуже, чем нынешние. И вы не можете называть меня нацистом за то, что я это предложил. Это подлый прием — это было 85 лет назад».