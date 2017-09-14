Глава польского МИД Радослав Сикорский во время визита в Киев заявил, что не видит как РФ и Украина смогут договориться о статусе Крыма без его демилитаризации. "Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал министр.
В то же время он заявил, что Запад допустил ошибку, "сказав украинцам, чтобы они не воевали в Крыму" после его аннексии. "Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин - Ред.), может, не решился бы на Донбасс", - подчеркнул Сикорский.
В МИД Украины заявили о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма, пишет в четверг, 19 сентября, издание "Европейская правда". Сообщение было опубликовано после высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил провести референдум на полуострове под мандатом ООН.
В украинском министерстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины "никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов". "Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - подчеркивается в сообщении ведомства. В МИД выразили надежду на поддержку в принуждении РФ к выводу войск из Крыма и привлечения ее к ответственности за преступления.
По ее словам, избиратели Бранденбурга могли бы добиться аналогичного результата, «и тем самым послать сигнал отвратительному правительству в Берлине», которое, как она высмеяла, живет в своем собственном обособленном столичном «пузыре магазинов органических продуктов, латте и грузовых велосипедов». ........Вагенкнехт высмеяла решение правительства прекратить поставки российского газа, обвинив этот шаг в кризисе стоимости жизни в Германии. Если бы ей дали шанс, добавила она, она бы настаивала на дипломатическом решении вторжения России в Украину. Она предположила, что Владимир Путин не более поджигатель войны, чем Соединенные Штаты. ........в Бранденбурге-на-Хафеле это послание было хорошо воспринято Корнелией Пельцер, индивидуальной предпринимательницей из соседнего города, которая приехала послушать выступление Вагенкнехта.
«Я на 150% поддерживаю ее настойчивость в стремлении к миру», — сказала она. «Она отражает сознание многих других немцев по этому поводу, поэтому она так успешна. Она — полная противоположность нашему воинствующему правительству», — добавила она, имея в виду продолжающуюся военную поддержку, которую правительство оказывает Украине Кёлер сказал, что, как избиратель Бранденбурга, перегруженность государственных служб, отсутствие интеграции и безопасности были среди его главных проблем. «Моя внучка учится во втором классе, и больше половины класса не говорят по-немецки», — сказал он. «Все, что я знаю, это то, что эта ситуация не может продолжаться, и что устоявшиеся партии должны быть изгнаны».
Но доверял ли он партиям, которые никогда раньше не занимали ответственных политических постов? «Если они нехороши, они уйдут через пять лет», — сказал он. «Но вы должны дать им шанс. Они не могут сделать ничего хуже, чем нынешние. И вы не можете называть меня нацистом за то, что я это предложил. Это подлый прием — это было 85 лет назад».