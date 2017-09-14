Держава, громадянське суспільство, експерти та бізнес мають спільно та скоординовано працювати над відновленням України
Зважаючи на масштаби руйнувань, відбудова потребуватиме безпрецедентної кількості ресурсів. За оцінками Світового банку (RDNA 3), прямі збитки України – 152 млрд дол., а для відбудови й модернізації потрібно понад 486 млрд дол. протягом 10 років.
Найбільші інвестиції потрібні для відновлення житла (17%), транспорту (15%), торгівлі і промисловості (14%), сільського господарства (12%), енергетики (10%), соціального захисту (9%), розмінування (7%).
Але головне для відбудови навіть не кошти, а звісно ж – люди. Ті, для кого здійснюватиметься відбудова та ті, хто безпосередньо буде її реалізовувати. Людський капітал України зменшився та виснажився і це ставить перед нами небачені виклики. Тож ми маємо шукати ефективні рішення для їх подолання.
5 основних викликів, які маємо на сьогодні: 🔸 демографія та відновлення населення; 🔸 брак фахівців для відбудови; 🔸 стала економіка для євроінтеграції та економічного зростання; 🔸 єдина законодавча рамка відбудови; 🔸 ефективний менеджмент відбудови.
а шо ж такоє з ефективними менеджерами? надостатньо потужної потужності?
sens написав:Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача. Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
Вам поболтать? "на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста". "працівник ... отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу" - написано невразумительно, но допомогу он получит с помощью адвоката, причём, как вы пишете: "юридичну фахову". Т.е. с обеих сторон в суде будут юристы. Т.е. адвокат тоже юрист. А разница "між шкільним вчителем і ректором університету" в том, что учитель учит детей, а ректор - администратор. Вы этого не знали?
P.s. Кажется, понял в чём вопрос. Вы - адвокат и вас угнетает, что в отличие от других юристов - судей и прокуроров и даже "обвинувачуваного який може стати засудженим отримає бронь у вигляді позбавлення волі", у вас нет брони. Т.е. юристы - это те, кто "має бронь"?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:..... Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
Чего стесняюсь я, это мои проблемы. А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.
Shaman написав:але пан ЛАД регулярно задає питання, як провести мобілізацію, щоб не було порушень закону. але у всіх критиків це питання потрапляє в сліпу зону - ще ніхто не відповів можете ви спробувати - як проводити мобілізацію, щоб не порушувати закон. я так розумію вже погано видно текст
Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы. Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Глава польского МИД Радослав Сикорский во время визита в Киев заявил, что не видит как РФ и Украина смогут договориться о статусе Крыма без его демилитаризации. "Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал министр.
В то же время он заявил, что Запад допустил ошибку, "сказав украинцам, чтобы они не воевали в Крыму" после его аннексии. "Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин - Ред.), может, не решился бы на Донбасс", - подчеркнул Сикорский.
В МИД Украины заявили о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма, пишет в четверг, 19 сентября, издание "Европейская правда". Сообщение было опубликовано после высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил провести референдум на полуострове под мандатом ООН.
В украинском министерстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины "никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов". "Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - подчеркивается в сообщении ведомства. В МИД выразили надежду на поддержку в принуждении РФ к выводу войск из Крыма и привлечения ее к ответственности за преступления.
По ее словам, избиратели Бранденбурга могли бы добиться аналогичного результата, «и тем самым послать сигнал отвратительному правительству в Берлине», которое, как она высмеяла, живет в своем собственном обособленном столичном «пузыре магазинов органических продуктов, латте и грузовых велосипедов». ........Вагенкнехт высмеяла решение правительства прекратить поставки российского газа, обвинив этот шаг в кризисе стоимости жизни в Германии. Если бы ей дали шанс, добавила она, она бы настаивала на дипломатическом решении вторжения России в Украину. Она предположила, что Владимир Путин не более поджигатель войны, чем Соединенные Штаты. ........в Бранденбурге-на-Хафеле это послание было хорошо воспринято Корнелией Пельцер, индивидуальной предпринимательницей из соседнего города, которая приехала послушать выступление Вагенкнехта.
«Я на 150% поддерживаю ее настойчивость в стремлении к миру», — сказала она. «Она отражает сознание многих других немцев по этому поводу, поэтому она так успешна. Она — полная противоположность нашему воинствующему правительству», — добавила она, имея в виду продолжающуюся военную поддержку, которую правительство оказывает Украине Кёлер сказал, что, как избиратель Бранденбурга, перегруженность государственных служб, отсутствие интеграции и безопасности были среди его главных проблем. «Моя внучка учится во втором классе, и больше половины класса не говорят по-немецки», — сказал он. «Все, что я знаю, это то, что эта ситуация не может продолжаться, и что устоявшиеся партии должны быть изгнаны».
Но доверял ли он партиям, которые никогда раньше не занимали ответственных политических постов? «Если они нехороши, они уйдут через пять лет», — сказал он. «Но вы должны дать им шанс. Они не могут сделать ничего хуже, чем нынешние. И вы не можете называть меня нацистом за то, что я это предложил. Это подлый прием — это было 85 лет назад».