RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9961996299639964>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:41

  Успіх написав:п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁


Якщо буду мати час...

В очередь за Бетоном )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:48

Дежавю чи все-таки?

5 листопада, 2023 неділя
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.
https://espreso.tv/zelenskiy-dav-doruch ... oncharenko

20 вересня 2024р.
"Вчора новий заступник голови Офісу Президента Віктор Микита провів нараду, можна сказати, присвячену виборам з головами регіональних організацій "Слуги народу". Звісно, прям слово "вибори" ніхто не озвучував, але говорили про виборчий процес, як готуватися", - написав Гончаренко.
https://informator.ua/uk/v-ofisi-prezid ... oncharenko
detroytred
 
Повідомлень: 30306
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:50

  stm написав:
  sens написав:Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача.
Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?

Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.

Ви так добре обізнані в розцінках
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36467
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:50

  Бетон написав:Песикотыч, хорош моих друзей-диссидентов гнобить. Оппозиция в демократиях - это добро
Лучше выпей пивка. Кстати, черниговский завод имхо лучше всяких хугарден

Бетоныч, меня оч-ч-чень сложно записать в сторонники нынешней зелёной власти. И ты сам об этом знаешь

Но из тебя и твоих друзей диссиденты и оппозиция, как из гавна пуля

От тебя один негатив, ты тащишь сюда какие-то тексты, непонятно откуда, непонятно чьи
Местами, откровенно врёшь. Как про цену э.э в Польше, как про метро в Киеве

Это не оппозиция.
Оппозиция не должна ныть и врать.
Оппозиция должна быть конструктивной и предлагать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:51

Было бы ошибкой считать эти выборы (в Тюрингии и Саксонии) чисто восточногерманским феноменом, полагает берлинская газета Tagesspiegel. "И в общенациональных опросах АдГ находится на втором месте. Да и ССВ на пути к двузначным рейтингам", - пишет издание. Особые успехи радикальных сил именно на востоке объясняются, например, тем, что ССВ играет на руку ее "мягкая позиция в отношении Владимира Путина. Сюда также относятся те, кто испытывает неопределенный страх и надеется, что Россия будет милосердна, если Путина не злить", пишет Tagesspiegel.
.........
"Язык отнимается", написано в комментарии, при взгляде на то, что почти половина избирателей проголосовали в лице АдГ и ССВ за партии, которые "хотели бы отдать Украину российскому правителю Путину лучше всего сегодня, если не завтра, и которые обещают дешевый газ, внушив избирателям, что шеф в Кремле хороший и надежный поставщик, а не палач", пишет n-tv.

https://www.dw.com/ru/smi-frg-istoriceskaa-pobeda-radikalov-v-germanii/a-70111024
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:56

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  tester7336 написав:відповідь же на поверхні - просто не порушувати закони.
в новому законі достатньо повноважень. було б бажання їх виконувати посадовцям.

відповіді немає. це ми звинувачувати вміємо, а щось робити - це хтось має.

а мобілізація потрібна - бо все більше населення буде в першу чергу залишатися без нічого на нових окупованих територіях...

Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...

я ж кажу - чим далі від України, тим більше переймаються...

я так розумію, після втечі, хоч потоп - нехай окуповують...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6795
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:01

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:відповіді немає. це ми звинувачувати вміємо, а щось робити - це хтось має.

а мобілізація потрібна - бо все більше населення буде в першу чергу залишатися без нічого на нових окупованих територіях...

Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...

я ж кажу - чим далі від України, тим більше переймаються...

я так розумію, після втечі, хоч потоп - нехай окуповують...

Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9333
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  M-Audio написав:Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.

пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы.
Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет :lol:

не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

значит так читаете :lol: -- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто на этом чате :) не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.
_hunter
 
Повідомлень: 8415
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:48

  Василь-Рівне написав:whois2010
Даремно Ви так - Холява мав крутий прибутковий бізнес - кинув все і пішов добровольцем захищати ... в тому числі і Ваш бізнес. Ви не маєте права жодного кривого слова про нього сказати поки не кинете свій бізнес і не підете добровольцем на війну.

Тільки чомусь не все договорюєте... "крутий прибутковий бізнес" який був пов'язаний з ввезенням товарів з росії після 2014 року.
Це з того з принципу "гроші не пахнуть", але потім дуже добре нюхаються інші... мізки. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:50

  BIGor написав:Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...

А самого Успіха/Долярчика Вы к апологетам мобилизации не относите?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6389 раз.
Подякували: 21274 раз.
 
Профіль
129
80
35
2
  #<1 ... 9961996299639964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 229009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 717222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.