20 вересня 2024р. "Вчора новий заступник голови Офісу Президента Віктор Микита провів нараду, можна сказати, присвячену виборам з головами регіональних організацій "Слуги народу". Звісно, прям слово "вибори" ніхто не озвучував, але говорили про виборчий процес, як готуватися", - написав Гончаренко. https://informator.ua/uk/v-ofisi-prezid ... oncharenko
sens написав:Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача. Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.
Было бы ошибкой считать эти выборы (в Тюрингии и Саксонии) чисто восточногерманским феноменом, полагает берлинская газета Tagesspiegel. "И в общенациональных опросах АдГ находится на втором месте. Да и ССВ на пути к двузначным рейтингам", - пишет издание. Особые успехи радикальных сил именно на востоке объясняются, например, тем, что ССВ играет на руку ее "мягкая позиция в отношении Владимира Путина. Сюда также относятся те, кто испытывает неопределенный страх и надеется, что Россия будет милосердна, если Путина не злить", пишет Tagesspiegel. ......... "Язык отнимается", написано в комментарии, при взгляде на то, что почти половина избирателей проголосовали в лице АдГ и ССВ за партии, которые "хотели бы отдать Украину российскому правителю Путину лучше всего сегодня, если не завтра, и которые обещают дешевый газ, внушив избирателям, что шеф в Кремле хороший и надежный поставщик, а не палач", пишет n-tv.
M-Audio написав:Здається тут вже була відповідь (не від мене), і я не розумію, чому деякі не хочуть її бачити. Рішення не таке вже й складне. Якщо треба проводити якісь дії, не передбачені законодавством, то спочатку ці дії слід включити до законодавства. Воля президента плюс монобільшість -- і будь-який закон прийнято. Все, немає більше порушення закону. Ну, звісно, що закриття у підвалі до моменту підписання якогось контракту в законі передбачити неможливо, але деякі дії, які зараз викликають звинувачення -- чому ні? І штрафи, і бусіки -- все можна зробити у повній відповідності до закону, але законодавці і влада в цілому не хочуть бути за це відповідальними. Вони хочуть, щоб відповідальними були ТЦК-шники в патрулях, і поліцейські, що за цим спостерігають. Двійний зиск: не тільки верхівка біла і пухнаста, а ще й будь-якому ТЦК-шнику будь-якої миті можна вручити одразу купу підозр, якщо посміє відкрити рота.
пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы. Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
значит так читаете -- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто на этом чате не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.
Василь-Рівне написав:whois2010 Даремно Ви так - Холява мав крутий прибутковий бізнес - кинув все і пішов добровольцем захищати ... в тому числі і Ваш бізнес. Ви не маєте права жодного кривого слова про нього сказати поки не кинете свій бізнес і не підете добровольцем на війну.
Тільки чомусь не все договорюєте... "крутий прибутковий бізнес" який був пов'язаний з ввезенням товарів з росії після 2014 року. Це з того з принципу "гроші не пахнуть", але потім дуже добре нюхаються інші... мізки.