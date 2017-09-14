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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9961996299639964

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:53

  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00

  flyman написав:
  stm написав:Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.

Ви так добре обізнані в розцінках

Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен. :mrgreen:
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:08

  stm написав:
  Успіх написав:п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁


Якщо буду мати час...

В очередь за Бетоном )))))
А по УБД без черги можна? :D :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:09

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.

Саме так, ВСІ сторони

Я вже розповідав, якось я був зупинений ТЦК, вони одразу(!) показали свої документи, хто вони - ФІО, посади, звідки вони

Далі я вже показував документи
2 хвилини спілкування, вони намагались трішки биканути, були ввічливо послані до діючого законодавства, ввічливо розійшлись

А от якщо когось зупиняють невідомі люди в військовій формі, документи не показують, щось вимагають
То це одразу - лісом, полем, за кораблем

В іншу сторону це теж працює, ТЦК зупинило, всі документи показало, а людина морозиться, документи не показує, то - згідно діючого законодавства

Це так повинно працювати і ніяк інакше
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:11

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  stm написав:Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.

Ви так добре обізнані в розцінках

Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен. :mrgreen:
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс. :lol:

то не вона, а "її подруга" з тої ж турбо курника з корабельних сось-сосен, що і "окуляри за 350 євро"
flyman
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  #<1 ... 9961996299639964
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