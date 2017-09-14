Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:53
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00
Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен.
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:08
Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:09
Саме так, ВСІ сторони
Я вже розповідав, якось я був зупинений ТЦК, вони одразу(!) показали свої документи, хто вони - ФІО, посади, звідки вони
Далі я вже показував документи
2 хвилини спілкування, вони намагались трішки биканути, були ввічливо послані до діючого законодавства, ввічливо розійшлись
А от якщо когось зупиняють невідомі люди в військовій формі, документи не показують, щось вимагають
То це одразу - лісом, полем, за кораблем
В іншу сторону це теж працює, ТЦК зупинило, всі документи показало, а людина морозиться, документи не показує, то - згідно діючого законодавства
Це так повинно працювати і ніяк інакше
Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:11
то не вона, а "її подруга" з тої ж турбо курника з корабельних сось-сосен, що і "окуляри за 350 євро"
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