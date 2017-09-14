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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99629963996499659966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00

  flyman написав:
  stm написав:Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.

Ви так добре обізнані в розцінках

Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен. :mrgreen:
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:08

  stm написав:
  Успіх написав:п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁


Якщо буду мати час...

В очередь за Бетоном )))))
А по УБД без черги можна? :D :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:09

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.

Саме так, ВСІ сторони

Я вже розповідав, якось я був зупинений ТЦК, вони одразу(!) показали свої документи, хто вони - ФІО, посади, звідки вони

Далі я вже показував документи
2 хвилини спілкування, вони намагались трішки биканути, були ввічливо послані до діючого законодавства, ввічливо розійшлись

А от якщо когось зупиняють невідомі люди в військовій формі, документи не показують, щось вимагають
То це одразу - лісом, полем, за кораблем

В іншу сторону це теж працює, ТЦК зупинило, всі документи показало, а людина морозиться, документи не показує, то - згідно діючого законодавства

Це так повинно працювати і ніяк інакше
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:20

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  stm написав:Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.

Ви так добре обізнані в розцінках

Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен. :mrgreen:
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс. :lol:

Николай, я вас опять расстрою это официальный прайс за экзамен на момент когда запретили юристам представлять компании в суде. Вас без денег на него не допускают. Можно и просрать эти деньги :)
Удивлена что среагировали айти для которых достойные экзамены американских платформ за сертификацию специалиста тоже не бесплатны и не гарантируют сертификата даже после оплаты.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:39

А тим часом терпіння добігає кінця...))

  BIGor написав:Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
Всі думають, балакають, кажуть, що треба!
Але віз і досі там©

Я так бачу, що той "віз" скоро сам покотиться з гори... ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:49

  Успіх написав:
  BIGor написав:Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
Всі думають, балакають, кажуть, що треба!
Але віз і досі там©

Я так бачу, що той "віз" скоро сам покотиться з гори... ;)

Цікаво, що BIGor не в Україні, але точно знає, що і як потрібно робити в Україні

Нехай повернеться і зробить все те, що радить )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:55

Як всі, то всі!©

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...

А самого Успіха/Долярчика Вы к апологетам мобилизации не относите?

Я звичайно не за таку "рабську/примусову/жорстку" мобілізацію...
Але якщо немає іншої, то...

"Доле, де ти?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої, злої"© Т.Г.Шевченко

Якось так :mrgreen:

Бо як за тиловиків/ухилянтів - то "ой-йой-йой, які ж вони біднесенькі!!! Їх бусифікують/обмежують права і т.п."

Але чомусь ніхто тут так часто не пише, що "ой-йой-йой, як так, що тримають вже більше 2,5року рабів по окопах???! Обмежують їхні права на свободу і т.п.!"

Тому, отакий крок до перевороту думок©🙃🙃🙃
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:02

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.

Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:04

відмінність в "ріал політік" демів і респів

відмінність в "ріал політік" демів і респів

деми: пожервуй когось задля себе
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:18

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.

ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.

що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.

все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Shaman
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