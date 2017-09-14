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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00
flyman написав: stm написав:
Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.
Ви так добре обізнані в розцінках
Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен.
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:08
stm написав: Успіх написав:
п.с.
Бачу нам з СТМ треба на вихідних побалакати/поофтопити😁
Так би мовити визначити "ху із ху?"😁
Якщо буду мати час...
В очередь за Бетоном )))))
А по УБД без черги можна?
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:09
_Mykola_ написав: Shaman написав:
\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам
. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Саме так, ВСІ сторони
Я вже розповідав, якось я був зупинений ТЦК, вони одразу(!) показали свої документи, хто вони - ФІО, посади, звідки вони
Далі я вже показував документи
2 хвилини спілкування, вони намагались трішки биканути, були ввічливо послані до діючого законодавства, ввічливо розійшлись
А от якщо когось зупиняють невідомі люди в військовій формі, документи не показують, щось вимагають
То це одразу - лісом, полем, за кораблем
В іншу сторону це теж працює, ТЦК зупинило, всі документи показало, а людина морозиться, документи не показує, то - згідно діючого законодавства
Це так повинно працювати і ніяк інакше
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:20
_Mykola_ написав: flyman написав: stm написав:
Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.
Ви так добре обізнані в розцінках
Це відверта брехня щодо розцінок.
Треба виконати вимоги щодо навчання, практики і здати екзамен.
Але якщо "лєді" купила, і оголосила прайс, то шо ж це її експіренс.
Николай, я вас опять расстрою это официальный прайс за экзамен на момент когда запретили юристам представлять компании в суде. Вас без денег на него не допускают. Можно и просрать эти деньги
Удивлена что среагировали айти для которых достойные экзамены американских платформ за сертификацию специалиста тоже не бесплатны и не гарантируют сертификата даже после оплаты.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:39
BIGor написав:
Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
Всі думають, балакають, кажуть, що треба!
Але віз і досі там©
Я так бачу, що той "віз" скоро сам покотиться з гори...
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:49
Успіх написав: BIGor написав:
Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
Всі думають, балакають, кажуть, що треба!
Але віз і досі там©
Я так бачу, що той "віз" скоро сам покотиться з гори...
Цікаво, що BIGor
не в Україні, але точно знає, що і як потрібно робити в Україні
Нехай повернеться і зробить все те, що радить )
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:55
Сибарит написав: BIGor написав:
Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
А самого Успіха/Долярчика Вы к апологетам мобилизации не относите?
Я звичайно не за таку "рабську/примусову/жорстку" мобілізацію...
Але якщо немає іншої, то...
"Доле, де ти?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої, злої"© Т.Г.Шевченко
Якось так
Бо як за тиловиків/ухилянтів - то "ой-йой-йой, які ж вони біднесенькі!!! Їх бусифікують/обмежують права і т.п."
Але чомусь ніхто тут так часто не пише, що "ой-йой-йой, як так, що тримають вже більше 2,5року рабів по окопах???! Обмежують їхні права на свободу і т.п.!"
Тому, отакий крок до перевороту думок©🙃🙃🙃
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:02
_Mykola_ написав: Shaman написав:
\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:04
відмінність в "ріал політік" демів і респів
деми: пожервуй когось задля себе
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:18
_Mykola_ написав: Shaman написав:
\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
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