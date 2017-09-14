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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9963996499659966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:22

  flyman написав:відмінність в "ріал політік" демів і респів

деми: пожервуй когось задля себе

Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:25

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...

я ж кажу - чим далі від України, тим більше переймаються...

я так розумію, після втечі, хоч потоп - нехай окуповують...

Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.

по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.

так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.

та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:29

ЛАД

А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.


«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34

  ЛАД написав:
  flyman написав:відмінність в "ріал політік" демів і респів

деми: пожервуй когось задля себе

Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?

власне йому тексти пишу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35

  Hotab написав:ЛАД

А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.


«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.

Возможно.
Тем не менее, не все себя так ведут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:36

  flyman написав:
  ЛАД написав:.............
Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?

власне йому тексти пишу

Хороший ответ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:37

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.


«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.

Возможно.
Тем не менее, не все себя так ведут.

ЛАД, багато хто з форумчан
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:37

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы.
Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет :lol:

не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

значит так читаете :lol: -- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто на этом чате :) не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.

ми бачили мобілізацію за законом попередні півроку - коли мобілізація була просто провалена. як наслідок некомплект в військах, втрати та таке інше.

питання - як забезпечити мобілізацію - воно немає відповіді, бо так переважна більшість населення не хоче мобілізуватися.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:42

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.

Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?

уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:45

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина :D

значит так читаете :lol: -- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто на этом чате :) не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.

ми бачили мобілізацію за законом попередні півроку - коли мобілізація була просто провалена. як наслідок некомплект в військах, втрати та таке інше.

питання - як забезпечити мобілізацію - воно немає відповіді, бо так переважна більшість населення не хоче мобілізуватися.

и мы снова возвращаемся к
  _hunter написав:пану ЛАДу на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы.
Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет :lol:


Что зеле за два года помешало подать Законопроект, в котором буссификация была бы узаконена?
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