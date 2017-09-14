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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:22
flyman написав:
відмінність в "ріал політік" демів і респів
деми: пожервуй когось задля себе
Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:25
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Цікаво, що всі тутешні апологети мобілізації на 3-й рік війни навіть не подумали мобілізуватись до Успіха/Долярчика...
я ж кажу - чим далі від України, тим більше переймаються...
я так розумію, після втечі, хоч потоп - нехай окуповують...
Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.
по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.
так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.
та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:29
ЛАД
А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.
«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34
ЛАД написав: flyman написав:
відмінність в "ріал політік" демів і респів
деми: пожервуй когось задля себе
Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?
власне йому тексти пишу
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35
Hotab написав:ЛАД
А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.
«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.
Возможно.
Тем не менее, не все себя так ведут.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:36
flyman написав: ЛАД написав:
.............
Вы вместе с автором ролика полагаете, что республиканцы в отличие от демократов не остерегаются ядерной войны?
И вместе с автором ролика считаете, что нам нужна эскалация и нам нечего терять в ядерной войне?
власне йому тексти пишу
Хороший ответ.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:37
ЛАД
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
А вот вы не стесняетесь ничего. Со стыдом и совестью проблемы.
«Крымский синдром (предателя)»
Чем хуже стране - тем бигунцам и предателям
1. Проще объяснять самим себе свой поступок
2. Меньше шансов ответить за свое предательство и малодушие. (лучше чтобы вообще не было страны и ее институций , чтобы отсутствовал субъект , задающий неудобные вопросы.
Возможно.
Тем не менее, не все себя так ведут.
, багато хто з форумчан
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:37
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
пану ЛАД
у на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы.
Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
значит так читаете
-- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто
на этом чате
не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.
ми бачили мобілізацію за законом попередні півроку - коли мобілізація була просто провалена. як наслідок некомплект в військах, втрати та таке інше.
питання - як забезпечити мобілізацію - воно немає відповіді, бо так переважна більшість населення не хоче мобілізуватися.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:42
ЛАД написав: _Mykola_ написав: Shaman написав:
\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:45
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
значит так читаете
-- вот ровно как в предыдущем сообщении: никто
на этом чате
не говорит, что мобилизация не нужна. Говорят о том, что ее проводят с нарушением Закона.
ми бачили мобілізацію за законом попередні півроку - коли мобілізація була просто провалена. як наслідок некомплект в військах, втрати та таке інше.
питання - як забезпечити мобілізацію - воно немає відповіді, бо так переважна більшість населення не хоче мобілізуватися.
и мы снова возвращаемся к
_hunter написав:
пану ЛАД
у на эти регулярні питання не менее регулярно дают ответы.
Но он в своих вопросах стесняется суть написать: "так, чтоб зеля не потерял рейтинг в процессе или его с кресла не сковырнули". И вот при таких вводных вопрос ответа действительно не имеет
Что зеле за два года помешало подать Законопроект, в котором буссификация была бы узаконена?
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