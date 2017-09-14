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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:45
_hunter написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав:
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
от коли це буде ваш особистий досвід, тоді ми вас уважно вислухаємо
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Shaman
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:48
Дайте три , по одному в різних валютах.
stm написав: sens написав:
Шановний ЛАД !якщо для вас немає різниці між юристом і адвокатом ,не треба тоді зазіхати у навчанні більш складних життєвих реалій та обставин. Поясню,якщо ви Директор на підприємстві і ви незаконно звільнили працівника , на суд за дорученням піде працівник інший з дипломом юриста , проте працівник якого Ви незаконно звільнили отримає згідно основного закону України,а саме Конституції, юридичну фахову допомогу і на підтвердження ордеру складе позов і може в судах представляти інтереси Позивача.
Вам зрозуміла різниця між шкільним вчителем і ректором університету? Чи це треба теж доводити на інших прикладах ?
Адвокат - это юрист за экзамен на адвокатское свидетельство которого заплатили 100000грн. Всё.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пред'являє такі вимоги до осіб, які мають намір отримати адвокатське свідоцтво: повну вищу юридичну освіту; наявність юридичного стажу не менше 2-х років після закінчення вищого профільного навчального закладу; відсутність судимості; володіння державною мовою. Не можуть бути адвокатами такі особи: які мають непогашену судимість за тяжкі, особливо тяжкі злочини або злочини середньої тяжкості, за які призначено реальний термін; недієздатні чи обмежено дієздатні; адвокати позбавлені адвокатського свідоцтва протягом 2-х років із дня позбавлення; колишніх суддів, прокурорів, слідчих, нотаріусів, яких звільнено внаслідок порушення присяги або вчинення корупційного правопорушення.Усі вищезазначені вимоги до осіб, які бажають стати адвокатом в Україні визначено у статті 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Востаннє редагувалось sens
в П'ят 20 вер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:53
Shaman написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
от коли це буде ваш особистий досвід, тоді ми вас уважно вислухаємо
недождетесь
но, увы, опыт прямых знакомых есть
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:04
ЛАД написав: _Mykola_ написав: Shaman написав:
\не брешіть, що регулярно відповідають - я ж читаю чат. продовжують скиглити про злих тцкшників - чим далі від тцк - тим більше скиглять - дивина
Регулярно піднімається тема, і регулярно вказується що є законодавство, яке треба виконувати ВСІМ сторонам. Але чомусь все зводиться до вимог виконання тільки однією стороною.
Никто не спорит.
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?
Так йде безумовна бусифікація, а не описане законне "адміністративне затримання та доставлення громадянина". Це ж вже уточнювали не раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:08
Shaman написав:
ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:08
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я ж кажу - чим далі від України, тим більше переймаються...
я так розумію, після втечі, хоч потоп - нехай окуповують...
Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.
по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.
так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.
та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:33
Треба привітати зарання Харріс.
Да і Залужного теж.
Це вже в світі входить в моду.
Підібрати собі змінщика.
ПАП започаткував новий тренд в світі. Жарт. Бо "всё изобретено до нас".
Нагадало - "всё украдено до нас".
З.и. пояснення: революції пожинають своїх героїв...бо мають продовження, їх важко зупинити, особливо коли зміни малі і не влаштовують суспільство, активістів. ПАП знайшов оригінальне рішення))
Реально геній політики.
Але й Зе красавчик. Гарний учень.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:46
detroytred написав:
Треба привітати зарання Харріс.
Да і Залужного теж.
Це вже в світі входить в моду.
Підібрати собі змінщика.
ПАП започаткував новий тренд в світі. Жарт. Бо "всё изобретено до нас".
Нагадало - "всё украдено до нас".
З.и. пояснення: революції пожинають своїх героїв...бо мають продовження, їх важко зупинити, особливо коли зміни малі і не влаштовують суспільство, активістів. ПАП знайшов оригінальне рішення))
Реально геній політики.
Але й Зе красавчик. Гарний учень.
это вы про те слухи от Гончаренко? 🤔
и вбросы от ОП?
Ми готові у будь-який момент завершити війну, — Подоляк
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_hunter
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:56
_hunter написав:
это вы про те слухи от Гончаренко? 🤔
и вбросы от ОП?
Ні.
Це просто моє таке бачення.
Зв'язку з слухами, інфо, вбросами від означених посадовців нема.
Може й помилково, але отак дуже на диво влучно складалися всі пазли. Картинки.
От всі у виграшу, виходять. З гравців.
А по теорії повинні "пересаджати" один за одним друг друга... До упора.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 20 вер, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:59
detroytred написав:
Треба привітати зарання Харріс.
як пуйло - Януковича в 2004?
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