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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:05
flysoulfly написав:
detroytred написав:
Треба привітати зарання Харріс.
як пуйло - Януковича в 2004?
В Штатах голосування навіть ще не почалося.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11
detroytred написав:
А по теорії повинні "пересаджати" один за одним друг друга... До упора.
Рептилоїд рептилоїду
Ворон ворону око не виклює.
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