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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9964996599669967

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:05

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Треба привітати зарання Харріс.

:D як пуйло - Януковича в 2004?

В Штатах голосування навіть ще не почалося.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11

  detroytred написав:А по теорії повинні "пересаджати" один за одним друг друга... До упора.
Рептилоїд рептилоїду Ворон ворону око не виклює.
flyman
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  #<1 ... 9964996599669967
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