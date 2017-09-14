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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:05
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.
по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.
так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.
та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:08
_hunter написав:
недождетесь
Shaman написав: _hunter написав:
уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
от коли це буде ваш особистий досвід, тоді ми вас уважно вислухаємо
но, увы, опыт прямых знакомых есть
оце щиро
а мобілізація законно проходить? це ж кінцевий результат? здається, ніхто не пише про незаконну мобілізацію - такі випадки теж є, але їх реально мало.
так що мобілізували законно?
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Shaman
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:11
_Mykola_ написав: Shaman написав:
ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".
накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
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Shaman
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