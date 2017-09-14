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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9964996599669967

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 43
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
35%
15
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:05

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.

по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.

так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.

та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.

Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.

ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?".
1. Доставку осуществляют тцкшники.
2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию.
3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.

от коли це буде ваш особистий досвід, тоді ми вас уважно вислухаємо :lol:

недождетесь :D
но, увы, опыт прямых знакомых есть :(

оце щиро :lol:

а мобілізація законно проходить? це ж кінцевий результат? здається, ніхто не пише про незаконну мобілізацію - такі випадки теж є, але їх реально мало.

так що мобілізували законно? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:11

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.

що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.

все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...

Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".

накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
Shaman
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  #<1 ... 9964996599669967
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