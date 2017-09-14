BIGor написав:Хочете загрібати жар чужими руками? Самі чого не йдете? Тільки от честно.
по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.
так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.
та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки
_hunter написав:уже отвечал: и не раз Снова будут говорить "шож никто ниатвичаит?". 1. Доставку осуществляют тцкшники. 2. Доставлют "кого ни попадя" - по Закону можно только после подания на розыск в полицию. 3. После доставки в тцк осуществляется незаконное содержание под стражей.
от коли це буде ваш особистий досвід, тоді ми вас уважно вислухаємо
недождетесь но, увы, опыт прямых знакомых есть
оце щиро
а мобілізація законно проходить? це ж кінцевий результат? здається, ніхто не пише про незаконну мобілізацію - такі випадки теж є, але їх реально мало.
Shaman написав:ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".
накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
Shaman написав:ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".
накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
Еще раз: что зеле за два года помешало подать Свой ЗП - без вот этих вот формальностей?
Shaman написав:а мобілізація законно проходить? це ж кінцевий результат? здається, ніхто не пише про незаконну мобілізацію - такі випадки теж є, але їх реально мало.
так що мобілізували законно?
А ви як вважаєте? Якщо власне прибуттю в учебку або в/ч передували: - незаконне затримання (або взагалі викрадення)? - сфальсифікований висновок ВЛК, без фактичного проведення медогляду та та мінімуму аналізів передбаченого 402-м наказом - "бойова повістка" підписана не начальником ТЦК, а незрозумілою цивільною жіночкою у якої немає і бути не може подібних повноважень
3.4. Перед оглядом військовозобов’язаних їм проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), поверхневий антиген до вірусу гепатиту «В» (HbsAg), загальні антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми (RW); визначається група крові та резус-належність, проводяться рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, ЕКГ. Особам старшим 40 років обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.
Направлення для проведення вказаних лабораторних та інструментальних досліджень може здійснюватися лікарями із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, які залучаються для проведення медичного огляду військовозобов’язаних.
Лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в ЕСОЗ та з іншими медичними документами, які надає військовозобов’язаний, що характеризують його стан здоров’я, а також вносять до ЕСОЗ відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації.
Під час дії правового режиму воєнного стану кожний військовозобов’язаний прибуває на медичний огляд ВЛК з результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.
3.8 ... Копія довідки ВЛК з bпідписом про ознайомлення та датою видається особі, яка пройшла медичний огляд.
Уявіть собі ситуацію: - вас силою доставили до нотаріуса - "свій" оцінщик підготував документи про оцінку вашой квартири в 1/10 від її реальної ринкової вартості - заставили продати її за вказаною ціною, причому договір куплі-продажі оформляв навіть не нотаріус, а прибиральниця без відповідних повноважень та освіти
Как на ровном месте ТЦК могут выписать штраф. 1. Выписывают повестку кому за 55. 2. Приходим в ТЦК, моментом ВЛК и годен. 3. Далее трое суток держат в пом., но кормят. Спецом выматывают ожиданием. 4. Потом начинают распределять и вести этих инвалидов на беседу с командирами подразделений. 5. Командиры видя горбатых - отсылают с матами их обратно. 6. ТЦК говорит прийти к ним завтра. 7. Приходим завтра, сидим часов 5 - отпускают и говорят прийти опять завтра. 8. Люди ходят так каждый день. Знакомый уже 6 дней так ходит. 9. На работе говорят - уволим. 9. Человек не хочет увольняться и больше не идёт в ТЦК. 10. ТЦК за неявку выписывает штраф и временно забывает про инвалида.
Shaman написав:ВСІМ сторонам - як правильно написано. але з чого все починається, що просто при отриманні повістки людина викидає її в смітник. мобілізації немає.
що заважає людини поїхати в ТЦК? так страх, що його мобілізують - не безпідставний, є таке. а не хочуть, хоча є такий конституційний обов'язок.
все інше - це словесна еквілібристика. першопричина - люди не хочуть мобілізуватися, а є ворог, є реальна війна, є люди, які вже більше двох років на фронті...
Ще раз, після прийняття Закону та Постанов, є ЗАКОННІ жорсткі методи впливу на "викидання в смітник".
накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
Все добре - виправте на оскарження ваше "обжалование"
ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Игорь Алексеевич написав:Как на ровном месте ТЦК могут выписать штраф. 1. Выписывают повестку кому за 55. 2. Приходим в ТЦК, моментом ВЛК и годен. 3. Далее трое суток держат в пом., но кормят. Спецом выматывают ожиданием. 4. Потом начинают распределять и вести этих инвалидов на беседу с командирами подразделений. 5. Командиры видя горбатых - отсылают с матами их обратно. 6. ТЦК говорит прийти к ним завтра. 7. Приходим завтра, сидим часов 5 - отпускают и говорят прийти опять завтра. 8. Люди ходят так каждый день. Знакомый уже 6 дней так ходит. 9. На работе говорят - уволим. 9. Человек не хочет увольняться и больше не идёт в ТЦК. 10. ТЦК за неявку выписывает штраф и временно забывает про инвалида.