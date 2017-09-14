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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:31
Успіх написав:
Більше того - успішного марсіанина ще хочуть тиждень вчити на "вибухотехніка", щоб знав досконало різні види вибухівки/підривачів
щоб сам не задвухсотився, коли буде підчіпати .
Передайте йому що не раджу вчитись на вибухотехніка. Хєрова ідея оце "різні види". Це значить шо попало і за контачитись при роботі з тими різними видами шанси не малі
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:43
ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?
Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 роціhttps://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:01
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?
Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 роціhttps://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci
буде те що розказував Чаплига і що казав Балашов сьогоднішньому стрімі, армовір на правому березі і демілітиразиована на лівому
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:14
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?
Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 роціhttps://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci
Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:22
Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?
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Faceless
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