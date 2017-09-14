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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9965996699679968

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:31

  Успіх написав:
Більше того - успішного марсіанина ще хочуть тиждень вчити на "вибухотехніка", щоб знав досконало різні види вибухівки/підривачів щоб сам не задвухсотився, коли буде підчіпати .

Передайте йому що не раджу вчитись на вибухотехніка. Хєрова ідея оце "різні види". Це значить шо попало і за контачитись при роботі з тими різними видами шанси не малі
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:43

ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:01

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci

буде те що розказував Чаплига і що казав Балашов сьогоднішньому стрімі, армовір на правому березі і демілітиразиована на лівому
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:14

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci

Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?
Faceless
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