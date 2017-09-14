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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9966996799689969>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:31

  Успіх написав:
Більше того - успішного марсіанина ще хочуть тиждень вчити на "вибухотехніка", щоб знав досконало різні види вибухівки/підривачів щоб сам не задвухсотився, коли буде підчіпати .

Передайте йому що не раджу вчитись на вибухотехніка. Хєрова ідея оце "різні види". Це значить шо попало і за контачитись при роботі з тими різними видами шанси не малі
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:43

ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:01

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci

буде те що розказував Чаплига і що казав Балашов сьогоднішньому стрімі, армовір на правому березі і демілітиразиована на лівому
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:14

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал, что война может закончится в 24году. На втором самите мира вроде должны всё порешать. Территориями мы не поступимся. И что тогда?. Будут делать автономии?

Зеленський зробив заяву про можливе закінчення війни у 2024 році
https://one.ua/15644-zelenskij-zrobiv-z ... -2024-roci

Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:34

  Faceless написав:
Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?

Доріжки кокосу
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:42

ЛАД Вы невнимательны. У меня идеальные документы, все что только есть.на самых законных основаниях. И согласно ним-я не могу получить повестку. Но я идейный ухилянт,потому что не пойду при любом раскладе, мне воевать невыгодно,жизнь одна.станет хуже -выеду. Даже если прорвут фронт-я буду быстрее. И по закону я имею на это право. А всю эту галимую лицемерную мораль сидящих тут ухилянтов и одобряющих насилие- пусть оно им и вернется.
Пусть рассуждают люди с окопов,их послушаю. Важно покиваю головой, поблагодарю. А от диванных воинов тошнит. КТо-то переживает за свое майно,кто-то что жопу буряты порвут,кто-то просто патриот чужими руками. Зеленский,в принципе,нормальный през для нашего электората. Соответсвующий. Что еще можно делать с людьми,которые не хотят воевать,но всячески одобряют насилие на такими же как они, руководствуясь принципом ты умри сегодня,а я завтра? Бить,паковать и кидать в окопы. До очищения генофонда.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:43

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?

Доріжки кокосу

це якого кольору має бути кокс? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:24

  candle645 написав:
  Shaman написав:а мобілізація законно проходить? це ж кінцевий результат? здається, ніхто не пише про незаконну мобілізацію - такі випадки теж є, але їх реально мало.

так що мобілізували законно? ;)

А ви як вважаєте?
Якщо власне прибуттю в учебку або в/ч передували:
- незаконне затримання (або взагалі викрадення)?
- сфальсифікований висновок ВЛК, без фактичного проведення медогляду та та мінімуму аналізів передбаченого 402-м наказом
- "бойова повістка" підписана не начальником ТЦК, а незрозумілою цивільною жіночкою у якої немає і бути не може подібних повноважень

3.4. Перед оглядом військовозобов’язаних їм проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), поверхневий антиген до вірусу гепатиту «В» (HbsAg), загальні антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми (RW); визначається група крові та резус-належність, проводяться рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, ЕКГ. Особам старшим 40 років обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

Направлення для проведення вказаних лабораторних та інструментальних досліджень може здійснюватися лікарями із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, які залучаються для проведення медичного огляду військовозобов’язаних.

Лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в ЕСОЗ та з іншими медичними документами, які надає військовозобов’язаний, що характеризують його стан здоров’я, а також вносять до ЕСОЗ відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації.

Під час дії правового режиму воєнного стану кожний військовозобов’язаний прибуває на медичний огляд ВЛК з результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.

3.8 ...
Копія довідки ВЛК з bпідписом про ознайомлення та датою видається особі, яка пройшла медичний огляд.

Уявіть собі ситуацію:
- вас силою доставили до нотаріуса
- "свій" оцінщик підготував документи про оцінку вашой квартири в 1/10 від її реальної ринкової вартості
- заставили продати її за вказаною ціною, причому договір куплі-продажі оформляв навіть не нотаріус, а прибиральниця без відповідних повноважень та освіти

так що, квартиру викупили законно
по квартирі - популярна лугандонська схема.
Весь "лівий берег" чекає на популяризаторів і місцевих поціновувачів ?..
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:45

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Как на ровном месте ТЦК могут выписать штраф.
1. Выписывают повестку кому за 55.
2. Приходим в ТЦК, моментом ВЛК и годен.
3. Далее трое суток держат в пом., но кормят. Спецом выматывают ожиданием.
4. Потом начинают распределять и вести этих инвалидов на беседу с командирами подразделений.
5. Командиры видя горбатых - отсылают с матами их обратно.
6. ТЦК говорит прийти к ним завтра.
7. Приходим завтра, сидим часов 5 - отпускают и говорят прийти опять завтра.
8. Люди ходят так каждый день. Знакомый уже 6 дней так ходит.
9. На работе говорят - уволим.
9. Человек не хочет увольняться и больше не идёт в ТЦК.
10. ТЦК за неявку выписывает штраф и временно забывает про инвалида.
нам такий ТЦК ( КВН ) не треба

Беня(Вова) всех вертел(та кокос вживав, він же з Медельїна)
барабашов
 
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