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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9966996799689969

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:49

  katso написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.


Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.
ЛАД
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  #<1 ... 9966996799689969
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