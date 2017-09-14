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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9966996799689969

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:49

  katso написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.


Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:01

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.


Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.

вы невнимательны :lol: - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:07

  ЛАД написав:
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.
Выделенное невозможно исполнить без нарушения закона, ибо пока гражданин административно задержан -- он в участке (или на пути к нему), а как только он из него вышел -- он уже не административно задержан, и не может быть принудительно доставлен куда-либо. Я всегда был сторонником утопической идеи, что закон нарушать правоохранитель не имеет никакого права, поэтому в такой ситуации полицейский обязан выполнить требования закона, то есть после административного задержания, выяснения личности и составления соответствующих бумаг, задержанного -- отпустить, а самому сесть и написать рапорт на имя начальника о том, что я, такой-то, сегодня не мог исполнить возложенные на меня обязанности по доставке задержанного в ТЦК по причине того, что такие полномочия мне не предоставлены законом, а как государственный служащий я обязан действовать в строгом соответствии, статья Конституции, дата, подпись.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:12

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.

А також пояснити затриманому його права, зокрема гарантовані ст. Конституції 59 та 63...
І максимум через 3 години вибачитись та відпустити додому...

Це звичайно якщо діяти згідно ЗАКОНУ.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:19

  Velz написав:ЛАД Вы невнимательны. У меня идеальные документы, все что только есть.на самых законных основаниях. И согласно ним-я не могу получить повестку. Но я идейный ухилянт,потому что не пойду при любом раскладе, мне воевать невыгодно,жизнь одна.станет хуже -выеду. Даже если прорвут фронт-я буду быстрее. И по закону я имею на это право. А всю эту галимую лицемерную мораль сидящих тут ухилянтов и одобряющих насилие- пусть оно им и вернется.
Пусть рассуждают люди с окопов,их послушаю. Важно покиваю головой, поблагодарю. А от диванных воинов тошнит. КТо-то переживает за свое майно,кто-то что жопу буряты порвут,кто-то просто патриот чужими руками. Зеленский,в принципе,нормальный през для нашего электората. Соответсвующий. Что еще можно делать с людьми,которые не хотят воевать,но всячески одобряют насилие на такими же как они, руководствуясь принципом ты умри сегодня,а я завтра? Бить,паковать и кидать в окопы. До очищения генофонда.

Не знаю, в чём я невнимателен. Рад за вас, что у вас идеальные документы на самых законных основаниях и согласно ним вы не можете получить повестку. Тут, вы, правда, не точны, повестку получить вы всё же можете, но с такими документами вам это ничем не грозит. Какие у вас документы, вы не писали, так что моя невнимательность тут не при чём.
Как вы выедете и откуда уверенность, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее", я не знаю. Или вы в Закарпатье? И по какому закону вы имеете на это право, я тоже не знаю. Но опять же, рад за вас.
Единственный вопрос - почему вы до сих пор не выехали при таком-то счастье. :)

"Важно покиваю головой, поблагодарю" в ответ на слова "людей с окопов" это очень важно для них, они оценят и низко поклонятся.

А вообще вы много написали в ответ на простой вопрос - "Если получите повестку, пойдёте?"
Но, в общем, всё понятно, кроме того, почему вы ещё здесь и зачем вдруг неделю назад решили зарегистрироваться на форуме?
И не буду повторять вашу фразу насчёт менталитета, которой вы закончили предыдущий пост.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:24

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

.............
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.

вы невнимательны :lol: - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.

Научитесь читать хотя бы 5 строчек.
Или вам ещё несколько слов нужно выделить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:30

Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!

Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.

Кто ответит на этот вопрос?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 00:33

  Shaman написав:накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...

Обжалувати Оскаржити, якщо витримана процедура відправлення та вручення згідно постанови через Укрпошту, буде тяжко.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:01

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:...........
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?

Так йде безумовна бусифікація, а не описане законне "адміністративне затримання та доставлення громадянина". Це ж вже уточнювали не раз.

Що означає "безумовна бусифікація"?
Затримують та доставляють навіть при наявності всіх необхідних документів?
Чи щось інше?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:25

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.

так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.

та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.

Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.

ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки :D

Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.
BIGor
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