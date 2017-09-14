ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем:
У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
вы невнимательны - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
Выделенное невозможно исполнить без нарушения закона, ибо пока гражданин административно задержан -- он в участке (или на пути к нему), а как только он из него вышел -- он уже не административно задержан, и не может быть принудительно доставлен куда-либо. Я всегда был сторонником утопической идеи, что закон нарушать правоохранитель не имеет никакого права, поэтому в такой ситуации полицейский обязан выполнить требования закона, то есть после административного задержания, выяснения личности и составления соответствующих бумаг, задержанного -- отпустить, а самому сесть и написать рапорт на имя начальника о том, что я, такой-то, сегодня не мог исполнить возложенные на меня обязанности по доставке задержанного в ТЦК по причине того, что такие полномочия мне не предоставлены законом, а как государственный служащий я обязан действовать в строгом соответствии, статья Конституции, дата, подпись.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
А також пояснити затриманому його права, зокрема гарантовані ст. Конституції 59 та 63... І максимум через 3 години вибачитись та відпустити додому...
Velz написав:ЛАД Вы невнимательны. У меня идеальные документы, все что только есть.на самых законных основаниях. И согласно ним-я не могу получить повестку. Но я идейный ухилянт,потому что не пойду при любом раскладе, мне воевать невыгодно,жизнь одна.станет хуже -выеду. Даже если прорвут фронт-я буду быстрее. И по закону я имею на это право. А всю эту галимую лицемерную мораль сидящих тут ухилянтов и одобряющих насилие- пусть оно им и вернется. Пусть рассуждают люди с окопов,их послушаю. Важно покиваю головой, поблагодарю. А от диванных воинов тошнит. КТо-то переживает за свое майно,кто-то что жопу буряты порвут,кто-то просто патриот чужими руками. Зеленский,в принципе,нормальный през для нашего электората. Соответсвующий. Что еще можно делать с людьми,которые не хотят воевать,но всячески одобряют насилие на такими же как они, руководствуясь принципом ты умри сегодня,а я завтра? Бить,паковать и кидать в окопы. До очищения генофонда.
Не знаю, в чём я невнимателен. Рад за вас, что у вас идеальные документы на самых законных основаниях и согласно ним вы не можете получить повестку. Тут, вы, правда, не точны, повестку получить вы всё же можете, но с такими документами вам это ничем не грозит. Какие у вас документы, вы не писали, так что моя невнимательность тут не при чём. Как вы выедете и откуда уверенность, что "даже если прорвут фронт-я буду быстрее", я не знаю. Или вы в Закарпатье? И по какому закону вы имеете на это право, я тоже не знаю. Но опять же, рад за вас. Единственный вопрос - почему вы до сих пор не выехали при таком-то счастье.
"Важно покиваю головой, поблагодарю" в ответ на слова "людей с окопов" это очень важно для них, они оценят и низко поклонятся.
А вообще вы много написали в ответ на простой вопрос - "Если получите повестку, пойдёте?" Но, в общем, всё понятно, кроме того, почему вы ещё здесь и зачем вдруг неделю назад решили зарегистрироваться на форуме? И не буду повторять вашу фразу насчёт менталитета, которой вы закончили предыдущий пост.
ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой. В п.54 читаем: У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.
............. Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.
вы невнимательны - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
Научитесь читать хотя бы 5 строчек. Или вам ещё несколько слов нужно выделить?
Shaman написав:накласти штраф - обжалувати накладання штрафу - апеляцію подати - все ж згідно з законом? гадаю що, коли процедура буде десь посередині українського суддю замінить якийсь простий хлоп з рф, але з автоматом, - й напевне так, в українську армію вже не мобілізують. але чомусь певен, що альтернативи не сподобаються ще більше...
Обжалувати Оскаржити, якщо витримана процедура відправлення та вручення згідно постанови через Укрпошту, буде тяжко.
Shaman написав:по-перше, який жар??? в країні війна, а таке враження, що з-за кордону це вже не видно.
так не доброволець. але й не ухилянт. й насправді, я не засуджую тих, хто ухиляється - кожен перед собою відповідає сам. але так, тих, хто пропагує ухилянство - оце треба викорінювати. особливо коли пропагують ті, яким це не загрожує - в тому числі емігранти.
та й не треба зображувати всіх українців ухилянтами. зараз це більше схоже, що багато хто ховається, але якщо - спіймали - то ідуть на полігон, оці всі випадки бусифікації - це не так багато, просто медійно розкручено. суспільного обурення через ухилянтів немає, це факт.
Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки
Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.