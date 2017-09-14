BIGor написав:............ Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.
Слышишь, мальчик, свалил со страны, сиди себе в тепле и уюте и не отсвечивай. Программист, не способный заработать на квартиру ни в Украине, ни в Польше. Ты не только на фронте, но и в Харькове ходил бы с полными штанами.
P.s. Загальна мобілізація не подразумевает, что все 100% мужчин одновременно окажутся на фронте.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.[/quote] А також пояснити затриманому його права, зокрема гарантовані ст. Конституції 59 та 63... І максимум через 3 години вибачитись та відпустити додому...
Це звичайно якщо діяти згідно ЗАКОНУ.[/quote] Про що саме спір? По закону чи ні? Чи яка відповідальність з обох сторін вас цікавить??? Можу точно стверджувати що будь-яка людина не бажає щоб її знімали ,законно це чи ні. Інша справа як потім це допоможе при розгляді справи чи ідентифікації інциденту.
Сержант із 3-ї механізованої роти Третьої окремої штурмової бригади, якого знають за позивним “Пітбулем”, жорстко висловився про роботу ТЦК. Він розкритикував те, як чоловіків у віці 40-50 років “заштовхують у намиста” і відправляють на фронт, навіть якщо ті не горять бажанням брати участь у бойових діях. “Наскільки я знаю, більше половини (працівників ТЦК, – ред.) – вони не брали участь у бойових. Вони навіть не знають що це таке. Їм аби відправити людину, поставити галочку і все – відзвітувати перед начальством”, – заявив він. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... ut-shho-ce
Ось такі "пекельні борошна" читати деякі новини з машинним перекладом.
ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
Вам дещо раніше вже давали неодноразово пропозиції не оспорювати питання в яких ви маєте лише своє уявне бачення.
Щодо питання законності або законів - Держава і її органи працюють штатно , якщо проблемне питання не вирішується пропонують збільшення фінансування і використовуючи адмінресурс з часом питання вирішується.
Але це не стосується саме тих людей ( не ресурс!!! ) які не можуть отримати по закону від держави те що маю ознаки отримати,проте бюрократія під час війни це найбільший чинник який вбиває будь-який потяг до мотивації. Якщо звісно ви мали справу зрозумієте ,якщо ні - знову вночі напишите .