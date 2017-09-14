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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9968996999709971>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 02:46

  BIGor написав:............
Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.

Слышишь, мальчик, свалил со страны, сиди себе в тепле и уюте и не отсвечивай.
Программист, не способный заработать на квартиру ни в Украине, ни в Польше.
Ты не только на фронте, но и в Харькове ходил бы с полными штанами.

P.s. Загальна мобілізація не подразумевает, что все 100% мужчин одновременно окажутся на фронте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:11

  candle645 написав:
  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена. Той самой 560 Постановой.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2024-%D0%BF#Text
Т.е. единственное, что нужно, чтобы в состав группы входил полицейский и не изображал из себя постороннего.

Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F

Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы.
Сейчас специально выделил.[/quote]
А також пояснити затриманому його права, зокрема гарантовані ст. Конституції 59 та 63...
І максимум через 3 години вибачитись та відпустити додому...

Це звичайно якщо діяти згідно ЗАКОНУ.[/quote]
Про що саме спір?
По закону чи ні?
Чи яка відповідальність з обох сторін вас цікавить???
Можу точно стверджувати що будь-яка людина не бажає щоб її знімали ,законно це чи ні. Інша справа як потім це допоможе при розгляді справи чи ідентифікації інциденту.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, бусификация уже узаконена.

Буває і гірше:
Сержант із 3-ї механізованої роти Третьої окремої штурмової бригади, якого знають за позивним “Пітбулем”, жорстко висловився про роботу ТЦК.
Він розкритикував те, як чоловіків у віці 40-50 років “заштовхують у намиста” і відправляють на фронт, навіть якщо ті не горять бажанням брати участь у бойових діях.
“Наскільки я знаю, більше половини (працівників ТЦК, – ред.) – вони не брали участь у бойових. Вони навіть не знають що це таке. Їм аби відправити людину, поставити галочку і все – відзвітувати перед начальством”, – заявив він. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... ut-shho-ce

Ось такі "пекельні борошна" читати деякі новини з машинним перекладом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:17

  ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!

Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.

Кто ответит на этот вопрос?



Вам дещо раніше вже давали неодноразово пропозиції не оспорювати питання в яких ви маєте лише своє уявне бачення.

Щодо питання законності або законів - Держава і її органи працюють штатно , якщо проблемне питання не вирішується пропонують збільшення фінансування і використовуючи адмінресурс з часом питання вирішується.

Але це не стосується саме тих людей ( не ресурс!!! ) які не можуть отримати по закону від держави те що маю ознаки отримати,проте бюрократія під час війни це найбільший чинник який вбиває будь-який потяг до мотивації. Якщо звісно ви мали справу зрозумієте ,якщо ні - знову вночі напишите .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:58

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:07

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.

ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки :D

Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.

дуже коротко та змістовно тобі вже відповів ЛАД ;)

я ще додам, що помітив ще два перекручення, які роблять ухилянти. тут ніхто не топить за мобілізацію, але адекватні люди пояснюють, що альтернативи у країни, яка воює, просто немає. оскільки це в будь-якому разі примусовий процес, то звісно будуть незадоволені (в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).

й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.

наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.

а наші емігранти - це взагалі окрема тема. схоже десь глибоко всередині вони відчувають, що щось не те. а може хтось з місцевих це й в очі сказав. тому так, намагаються виправдатися - схоже це більше в них потреба для себе 8) ще є варіант, що надто дорого їм обійшлася евакуація, що залишило невиліковну травму у душі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:23

  Shaman написав:[
  Faceless написав:
Бетон написав:Нельзя верить ни единому лживому слову кокосо пожирателю
Он саботировал подготовку к войне.
Он убрал Залужного из-за его рейтинга
Он хамит зарубежным лидерам
Що за тема з кокосами?
Доріжки кокосу
це якого кольору має бути кокс? :lol:

Передача "тихий вечер" с лєной крАвец, на яку ви всі платите по 30 мільонів:

"в нас буде країна "бандерівка" і якщо народиться хлопець, буде степан, а якщо дівчинка то теж степан. І все це до перемоги"

Якого кольору кокос, треба в них питати
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:25

5769162:Shaman"

[quote="5769020:BIGor написав:Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.

ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки :D[/quote]
Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.[/quote]
дуже коротко та змістовно тобі вже відповів ЛАД ;)

я ще додам, що помітив ще два перекручення, які роблять ухилянти. тут ніхто не топить за мобілізацію, але адекватні люди пояснюють, що альтернативи у країни, яка воює, просто немає. оскільки це в будь-якому разі примусовий процес, то звісно будуть незадоволені (в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).

й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.

наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.

а наші емігранти - це взагалі окрема тема. схоже десь глибоко всередині вони відчувають, що щось не те. а може хтось з місцевих це й в очі сказав. тому так, намагаються виправдатися - схоже це більше в них потреба для себе 8)[/quote]


Треба по-перше виявити причини для кого вигідно провал мобілізації. По-друге, де результати роботи служби безпеки,чому немає гучних заяв. По-третє, якщо стоїть питання Державності - треба чітке рішення, пріоритети і як до них дійти.

По третьому,в бюджет необхідно зрізати виплати на будівництво,все що проходить через тендер має на меті розподіл бюджету .

За роки повномасштабної скільки повернули коштів до бюджету назад , наскільки прокуратура ефективно працює ? Маємо достатньо правоохоронних органів,де виконання законів?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........

вы невнимательны :lol: - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.

Научитесь читать хотя бы 5 строчек.
Или вам ещё несколько слов нужно выделить?

У вас какая то проблема с чтением ОДНОЙ строчки? Или вы без выделений читать не можете? Еще раз ПРЕДЫДУЩИЙ - перед куском, который вы выдрали - абзац прочитайте. - для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:02

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:...........
Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина.
Что сегодня делается противозаконно?

Так йде безумовна бусифікація, а не описане законне "адміністративне затримання та доставлення громадянина". Це ж вже уточнювали не раз.

Що означає "безумовна бусифікація"?
Затримують та доставляють навіть при наявності всіх необхідних документів?
Чи щось інше?

"Затримують та доставляють" - КТО? - мы, вроде, выяснили - что это только полиция может осуществлять.
вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.
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