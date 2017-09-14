BIGor написав:............ Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.
Слышишь, мальчик, свалил со страны, сиди себе в тепле и уюте и не отсвечивай. Программист, не способный заработать на квартиру ни в Украине, ни в Польше. Ты не только на фронте, но и в Харькове ходил бы с полными штанами.
P.s. Загальна мобілізація не подразумевает, что все 100% мужчин одновременно окажутся на фронте.
Не единственное. Нужно еще процедуру административного задержания соблюдать, в которой нет ничего ни про ТЦК, ни про бусики на белых номерах - а есть только полиция, протокол, понятые, полицейский участок, специально оборудованная комната для задержанных, и не более чем на 3 часа если можно установить личность - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%8F
Вы невнимательно прочитали цитату из Постановы. Сейчас специально выделил.[/quote] А також пояснити затриманому його права, зокрема гарантовані ст. Конституції 59 та 63... І максимум через 3 години вибачитись та відпустити додому...
Це звичайно якщо діяти згідно ЗАКОНУ.[/quote] Про що саме спір? По закону чи ні? Чи яка відповідальність з обох сторін вас цікавить??? Можу точно стверджувати що будь-яка людина не бажає щоб її знімали ,законно це чи ні. Інша справа як потім це допоможе при розгляді справи чи ідентифікації інциденту.
Сержант із 3-ї механізованої роти Третьої окремої штурмової бригади, якого знають за позивним “Пітбулем”, жорстко висловився про роботу ТЦК. Він розкритикував те, як чоловіків у віці 40-50 років “заштовхують у намиста” і відправляють на фронт, навіть якщо ті не горять бажанням брати участь у бойових діях. “Наскільки я знаю, більше половини (працівників ТЦК, – ред.) – вони не брали участь у бойових. Вони навіть не знають що це таке. Їм аби відправити людину, поставити галочку і все – відзвітувати перед начальством”, – заявив він. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... ut-shho-ce
Ось такі "пекельні борошна" читати деякі новини з машинним перекладом.
ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!
Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.
Кто ответит на этот вопрос?
Вам дещо раніше вже давали неодноразово пропозиції не оспорювати питання в яких ви маєте лише своє уявне бачення.
Щодо питання законності або законів - Держава і її органи працюють штатно , якщо проблемне питання не вирішується пропонують збільшення фінансування і використовуючи адмінресурс з часом питання вирішується.
Але це не стосується саме тих людей ( не ресурс!!! ) які не можуть отримати по закону від держави те що маю ознаки отримати,проте бюрократія під час війни це найбільший чинник який вбиває будь-який потяг до мотивації. Якщо звісно ви мали справу зрозумієте ,якщо ні - знову вночі напишите .
BIGor написав:Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки
Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.
дуже коротко та змістовно тобі вже відповів ЛАД
я ще додам, що помітив ще два перекручення, які роблять ухилянти. тут ніхто не топить за мобілізацію, але адекватні люди пояснюють, що альтернативи у країни, яка воює, просто немає. оскільки це в будь-якому разі примусовий процес, то звісно будуть незадоволені (в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).
й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.
наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.
а наші емігранти - це взагалі окрема тема. схоже десь глибоко всередині вони відчувають, що щось не те. а може хтось з місцевих це й в очі сказав. тому так, намагаються виправдатися - схоже це більше в них потреба для себе ще є варіант, що надто дорого їм обійшлася евакуація, що залишило невиліковну травму у душі
[quote="5769020:BIGor написав:Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.
ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки [/quote] Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.[/quote] дуже коротко та змістовно тобі вже відповів ЛАД
я ще додам, що помітив ще два перекручення, які роблять ухилянти. тут ніхто не топить за мобілізацію, але адекватні люди пояснюють, що альтернативи у країни, яка воює, просто немає. оскільки це в будь-якому разі примусовий процес, то звісно будуть незадоволені (в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).
й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.
наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.
а наші емігранти - це взагалі окрема тема. схоже десь глибоко всередині вони відчувають, що щось не те. а може хтось з місцевих це й в очі сказав. тому так, намагаються виправдатися - схоже це більше в них потреба для себе [/quote]
Треба по-перше виявити причини для кого вигідно провал мобілізації. По-друге, де результати роботи служби безпеки,чому немає гучних заяв. По-третє, якщо стоїть питання Державності - треба чітке рішення, пріоритети і як до них дійти.
По третьому,в бюджет необхідно зрізати виплати на будівництво,все що проходить через тендер має на меті розподіл бюджету .
За роки повномасштабної скільки повернули коштів до бюджету назад , наскільки прокуратура ефективно працює ? Маємо достатньо правоохоронних органів,де виконання законів?
вы невнимательны - и я вам уже писал: для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
Научитесь читать хотя бы 5 строчек. Или вам ещё несколько слов нужно выделить?
У вас какая то проблема с чтением ОДНОЙ строчки? Или вы без выделений читать не можете? Еще раз ПРЕДЫДУЩИЙ - перед куском, который вы выдрали - абзац прочитайте. - для приглашения прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки - нужны веские основания.
ЛАД написав:........... Но сегодня "адміністративне затримання та доставлення громадянина" в ТЦК уже оговорено. Пусть не в законе, а Постанове кабмина. Что сегодня делается противозаконно?
Так йде безумовна бусифікація, а не описане законне "адміністративне затримання та доставлення громадянина". Це ж вже уточнювали не раз.
Що означає "безумовна бусифікація"? Затримують та доставляють навіть при наявності всіх необхідних документів? Чи щось інше?
"Затримують та доставляють" - КТО? - мы, вроде, выяснили - что это только полиция может осуществлять. вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.