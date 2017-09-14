Додано: Суб 21 вер, 2024 08:25

5769162:Shaman"



[quote="5769020:BIGor написав: Дуже потужна і переможна промова! Але так би зразу казали, що маєте бронь і іншого сорту. До пропананди - давай пруфи де пропаганда? Ну чогось зелена пліснява не може без якихось видуманих звинувачень. Ще і еміграцію сюди приплів.

ти полюбляєш щось додумати - але хибно. пропоную уважно читати, що пишуть. я десь написав про бронь? ні. щось написав про пропаганду? наче теж ні. й головна помилка - якби ти уважно читав, то знав що я не прихильник зеленої влади - скоріш навпаки[/quote]Якщо ти не маєш броні і тут топиш за загальну мобілізацію - то чого ще не в окопі поруч з Долярчиком/Успіхом? Звідки це лицемірство? Зараз гребуть всіх, головне для ВЛК щоб були кінцівки і Ч18-60. Чи ти жінка? Туди ж нашого диванного патріота ЛАДа.[/quote]дуже коротко та змістовно тобі вже відповівя ще додам, що помітив ще два перекручення, які роблять ухилянти. тут ніхто не топить за мобілізацію, але адекватні люди пояснюють, що альтернативи у країни, яка воює, просто немає. оскільки це в будь-якому разі примусовий процес, то звісно будуть незадоволені (в США теж були ухилянти, коли мобілізували у В'єтнам).й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.а наші емігранти - це взагалі окрема тема. схоже десь глибоко всередині вони відчувають, що щось не те. а може хтось з місцевих це й в очі сказав. тому так, намагаються виправдатися - схоже це більше в них потреба для себе[/quote]Треба по-перше виявити причини для кого вигідно провал мобілізації. По-друге, де результати роботи служби безпеки,чому немає гучних заяв. По-третє, якщо стоїть питання Державності - треба чітке рішення, пріоритети і як до них дійти.По третьому,в бюджет необхідно зрізати виплати на будівництво,все що проходить через тендер має на меті розподіл бюджету .За роки повномасштабної скільки повернули коштів до бюджету назад , наскільки прокуратура ефективно працює ? Маємо достатньо правоохоронних органів,де виконання законів?