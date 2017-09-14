Shaman написав:й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.
наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.
Якщо не 91-го, то за які кордони? Вкажіть.
І за яких умов потрібно почати перемовини? Не капітуляцію, не віддачу територій, не ще щось, а лише самі перемовини, як такові.
_hunter написав:вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.
Не *подвалірованіє*, а БУДЬ-ЯКУ затримку громадянина в приміщенні центру. От на якій підставі громадянина, який навіть не є військовослужбовцем, можуть затримувати в приміщенні? Не давати йому вільного виходу. Да і військовослужбовця може затримувати, якщо не поліція, сбу тощо, то лише всп, гарнізонний патруль та уповноважені комендантом особи.
_hunter написав:вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.
Не *подвалірованіє*, а БУДЬ-ЯКУ затримку громадянина в приміщенні центру. От на якій підставі громадянина, який навіть не є військовослужбовцем, можуть затримувати в приміщенні? Не давати йому вільного виходу. Да і військовослужбовця може затримувати, якщо не поліція, сбу тощо, то лише всп, гарнізонний патруль та уповноважені комендантом особи.
Необхідні такі повноваження ще й тцк, так ввели б їх. І ніяких питань.
ну это я чуть утрирую - да и подвалы не во всех тцк есть
Хто скаржився, що забагато песимізму тощо?! Ловіть свіженького Швеця. Достатньо перших 15 хвилин. Оптимістичніше може бути тільки фактично сама Перемога. Швець показує, що партнери і прийняли рішення, і домовилися практично по всім напрямкам, мають план, узгодили. На скільки я зрозумів, Зе лише виступає в якості начебто ініціатора цього плану. Що саме він є джерелом і пропонує. А партнери лише погоджуються.
Правда, є нюанс)) Треба буде потерпіти... "Ми всі в одній лодці" - каже в цій промові Швець. Зі свого човна в ...
Bobua написав:От за пару км від нуля треба копати. ... охочих чомусь нема. А ці свіжі.
Це зрозуміло. Але не бралось до уваги, бо невже оці двоє зроблять погоду?
Це ніби як “пілотний проект”. Перші ластівки. А потім 20, 200, 2т, 20т, 200т... Ух.
ВВС:
Коли буде демобілізація в армії та що гальмує цей процес ... Межа витривалості
Питання демобілізації – це не тільки про етику, але й про ефективність солдата як бойової одиниці, наголошує військовий психолог Андрій Козінчук.
"Ми можемо воювати ще хоч 100 років незмінно, але питання ось в чому – з плином часу і через психотравмуючі події знижується ефективність військовослужбовця. Ця ефективність знижується кожен триместр", – пояснює він ВВС Україна.
Що мається на увазі під зниженням ефективності? У військового притупляється увага, послаблюється пам'ять, зменшується концентрація. ...
А ще -- запої...
І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.