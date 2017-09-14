RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9968996999709971

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:03

  Shaman написав:й друге. накинула новенька обліківка - немає тут тих, хто стоїть на позиції кордони 91 року (або наведіть приклади). оці проблеми з мобілізацією - теж ознака, що суспільство втомилося від війни. але знову ж таки - немає підстав для перемовин на поточний момент - все, що висуває Раша - це умови капітуляції. а наслідки капітуляції навіть з точки зору загиблих - вони будуть такими ж, якщо не гіршими порівняно з війною. але це розуміють не всі.

наративи про зрив мобілізації, про перемовини за будь-яких умов - це чисто російські ІПСО. щоб корисні ідіоти це усвідомлювали.

Якщо не 91-го, то за які кордони?
Вкажіть.

І за яких умов потрібно почати перемовини? Не капітуляцію, не віддачу територій, не ще щось, а лише самі перемовини, як такові.
detroytred
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо не 91-го, то за які кордони?

Вийти навіть на кордони 22-го року непросте завдання і маю на увазі не тільки початку року.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6911
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:13

  _hunter написав:вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.

Не *подвалірованіє*, а БУДЬ-ЯКУ затримку громадянина в приміщенні центру.
От на якій підставі громадянина, який навіть не є військовослужбовцем, можуть затримувати в приміщенні? Не давати йому вільного виходу.
Да і військовослужбовця може затримувати, якщо не поліція, сбу тощо, то лише всп, гарнізонний патруль та уповноважені комендантом особи.

Необхідні такі повноваження ще й тцк, так ввели б їх. І ніяких питань.
____________________________
Змістовна стаття... По полицях.
Особливо влучно про Китай
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-p ... 68193.html
detroytred
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:19

  detroytred написав:
  _hunter написав:вы "подвалирование" какой-то отдельной частью "буссификации" считаете? - полномочий на содержание под стражей тцкшникам - напомню - не дали.

Не *подвалірованіє*, а БУДЬ-ЯКУ затримку громадянина в приміщенні центру.
От на якій підставі громадянина, який навіть не є військовослужбовцем, можуть затримувати в приміщенні? Не давати йому вільного виходу.
Да і військовослужбовця може затримувати, якщо не поліція, сбу тощо, то лише всп, гарнізонний патруль та уповноважені комендантом особи.

Необхідні такі повноваження ще й тцк, так ввели б їх. І ніяких питань.

ну это я чуть утрирую - да и подвалы не во всех тцк есть :)
_hunter
 
Повідомлень: 8424
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:01



Хто скаржився, що забагато песимізму тощо?!
Ловіть свіженького Швеця.
Достатньо перших 15 хвилин.
Оптимістичніше може бути тільки фактично сама Перемога.
Швець показує, що партнери і прийняли рішення, і домовилися практично по всім напрямкам, мають план, узгодили.
На скільки я зрозумів, Зе лише виступає в якості начебто ініціатора цього плану. Що саме він є джерелом і пропонує. А партнери лише погоджуються.

Правда, є нюанс))
Треба буде потерпіти...
"Ми всі в одній лодці" - каже в цій промові Швець. Зі свого човна в ...
detroytred
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:04

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:05

  detroytred написав:
  Bobua написав:От за пару км від нуля треба копати.
... охочих чомусь нема.
А ці свіжі.

Це зрозуміло.
Але не бралось до уваги, бо невже оці двоє зроблять погоду?



Це ніби як “пілотний проект”.
Перші ластівки.
А потім 20, 200, 2т, 20т, 200т... Ух.


ВВС:
Коли буде демобілізація в армії та що гальмує цей процес
...
Межа витривалості

Питання демобілізації – це не тільки про етику, але й про ефективність солдата як бойової одиниці, наголошує військовий психолог Андрій Козінчук.

"Ми можемо воювати ще хоч 100 років незмінно, але питання ось в чому – з плином часу і через психотравмуючі події знижується ефективність військовослужбовця. Ця ефективність знижується кожен триместр", – пояснює він ВВС Україна.

Що мається на увазі під зниженням ефективності? У військового притупляється увага, послаблюється пам'ять, зменшується концентрація.
...

А ще -- запої...

І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:15

  Bobua написав:А ще -- запої...

Відверто -- вже дуже давно по доброму заздрю отаким. Реально заздрю, по доброму.
Бо це скільки здоров'я треба мати...

Хоча тут класичне - виграєш в одному, програєш в другому.
detroytred
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:23

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9968996999709971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 229111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 717327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12715)
21.09.2024 10:15
Ринок ОВДП (6827)
21.09.2024 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.