Додано: Суб 21 вер, 2024 10:41

А що таке по суті план Перемоги чи план Зе?Суть плану одна -- виведення (збільшення) допомоги Україні на новий якісний рівень. По всім напрямкам - по зброї, дозволам, фінансам, дипломатії, вступам в ЄС і НАТО, санкціям.Ось і весь план.Зе прямо вказував раніше і вказує зараз:«Ми хочемо покласти край цій війні, ми хочемо миру, ми хочемо зберегти наш народ і нашу країну. І це Путін не хоче миру і це він одержимий територіальними надбаннями. Він хоче наші міста або руїни, які від них залишаються. Ось тому нам потрібна сила — ми маємо змусити Росію шукати миру. Ми маємо зробити так, щоб російські міста і навіть російські солдати думали про те, що саме їм потрібно — справжній мир чи Путін. І цілком реалістично натиснути на них, щоб вони обрали мир», — сказав президент, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України на німецькій авіабазі НАТО Рамштайн.*________________________________Але раніше, наприклад, ще у лютому мова була про більше про дипломатичний тиск!_____________________________Тобто, як підкреслював президент, головна справа тепер за партнерами --- реально надати всю оцю допомогу. Нового рівня.А не як раніше... Заяви одні, а реалізація бува і нижче 50%._______________________"Нам потрібна сила" (с) Зе."Да прибудет с нами сила" (с) кажись, майстер Йода.....