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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9969997099719972

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 44
до кінця 2024 року
20%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
16%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
7%
3
йтиме до 2027 чи довше
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:47

  Bobua написав:

А ще -- запої...

І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.

Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях.
Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:51

  Banderlog написав:Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.

І хто регулює думки в суспільстві?))
ЗМІ...
Звісно незалежні))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:36

План Б, або "Свято наближається!")))

  Banderlog написав:
  Bobua написав:

А ще -- запої...

І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.

Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях.
Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
Друзі, а що можете сказати про Армія+?
Хтось вже з ваших подавав рапорти через цей додаток? Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига? :mrgreen:


А також, може Сенс нам щось може прокоментувати по цій Армії+?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:49

  ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!

Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.

Кто ответит на этот вопрос?

О каких «обязанностях? Обязанность есть у государства - защищать жизни граждан и обеспечивать им безопасность. Вот, прямо так в Конституции и написано. Государство не выполняет свои функции, за которые мы этому государству платим. Не стоит перекладывать ответственность за то, что государство не создало армию и не вооружилось за 30 лет, на граждан.

В ответ на то, что нужно делать, если надо «прям сейчас» - Вам и другим переживающим за страну идти воевать, а не ждать пока Вас и Ваши семьи защищать те, кого насильно заставят это делать. Все те, кто прикрывается полом, возрастом и бронью, должны просто пойти защищать то, что для них важно. Если у Вас есть долги перед государством, то отдавайте их. Не лицемерьте тут, что «меня по закону не призовут», а идите и выполняйте свой долг.

Мне государство долги не вернуло и не вернёт, но оно почему-то ещё претендует на моё здоровье и жизнь.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:54

Тане на очах: Валерій Залужний дуже схуд і показав, який виг

У своєму Facebook знаменитість вийшов на зв'язок з Лондона, де зараз мешкає, і опублікував нову світлину. На камеру Залужний позував у звичному для себе образі: в класичному синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою такого ж кольору, що і костюм. Новий кадр український посол вирішив ніяк не підписувати.
Неозброєним оком помітно, що екс-головнокомандувач дуже схуд. Зокрема, у форми його тіла стали значно меншими, а лице стало менш округле. У коментарях шанувальники Валерія Федоровича також підмітили зміни у його зовнішності. Підписники оцінили результат його схуднення та засипали посла компліментами:
"Красень і гордість всієї України"
"Ви все молодшаєте і гарнішаєте! Повітря Альбіону явно пішло вам на користь, маєте бадьорий вигляд і готові перемагати! Наш потужний отаман Валерій Залужний"
"Як завжди гарний, з часом ви стаєте лише кращим"
"Схуднення вам личить"
https://www.unian.ua/lite/stars/tane-na ... 62585.html

Успіх, запитайте. Може відповість. Як треба зробити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 вер, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:54

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Bobua написав:

А ще -- запої...

І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.

Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях.
Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.
Друзі, а що можете сказати про Армія+?
Хтось вже з ваших подавав рапорти через цей додаток? Хтось звільнився не пишучи паперового рапорта, який може "загубитись" по дорозі до комбрига? :mrgreen:


А також, може Сенс нам щось може прокоментувати по цій Армії+?



Програмка ставиться.
І взагалі не запускається...
Деякі хоч нили, що “а раптом телеф.рутнутий?”
А ця взагалі без слів. 😒

А жаль.
Якби кожен увійшов у смак, і міг закидати по рапортику щодня, про всілякі саботажі й “злочинні накази” у війську -- було би цікаво...
Резерв працює. Хоч і не виправили дані. ДіЯ. Хоч і не зразу.
А це чомусь ні... Бояться валу рапортів, а потім і заголовків в новинах?


  Banderlog написав:
  Bobua написав:А ще -- запої...

І так і було в 2022. Триместр -- єдиний розумний строк. А далі вже мала би бути демобілізація... І нові.

Демобілізація залишилась тіки у Ваших фантазіях.
Останній камінь був відставка залужного. Після того навіть обговорення нема. Ніяких строків.



З висоти генштабів -- то да.
Но нєт.
І солдати там внизу такі маленькі як миші, пардон, кріси, ще раз пардон -- кріпаки.
Але якщо вже 200тис втекло і їм за це нічо не було. Як і мільйонам ухилянтів -- то це вже аж ніяк не мало...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:59

  sens написав:
  ЛАД написав:Бли-и-и-н! Сколько законников развелось!

Вот только интересно, почему вы так быстро вспоминаете о законах, когда речь идёт о ваших правах, и ещё быстрее забываете о них, когда заходит речь о ваших обязанностях.

Кто ответит на этот вопрос?



Вам дещо раніше вже давали неодноразово пропозиції не оспорювати питання в яких ви маєте лише своє уявне бачення.

Щодо питання законності або законів - Держава і її органи працюють штатно , якщо проблемне питання не вирішується пропонують збільшення фінансування і використовуючи адмінресурс з часом питання вирішується.

Але це не стосується саме тих людей ( не ресурс!!! ) які не можуть отримати по закону від держави те що маю ознаки отримати,проте бюрократія під час війни це найбільший чинник який вбиває будь-який потяг до мотивації. Якщо звісно ви мали справу зрозумієте ,якщо ні - знову вночі напишите .

Как очень часто, вы написали не очень вразумительно о чём-то, что не имеет отношения к моему вопросу.
Если хотите что-то сказать, то можете сделать это не в виде ответа на мой пост. А если хотите ответить именно на мой пост, то будьте любезны писать о чём-то связанном с текстом моего поста и поставленным там вопросом.
ЛАД
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